Выставка РИА Новости Крым "Защитники земли русской" открылась в Ялте

Выставка "Защитники земли русской" в рамках одноименного спецпроекта сайта РИА Новости Крым регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" открылась в

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Выставка "Защитники земли русской" в рамках одноименного спецпроекта сайта РИА Новости Крым регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" открылась в пятницу Массандровском дворце в Ялте.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Проект "Защитники земли русской" включает в себя серию текстовых материалов с использованием инфографик, визуально отображающих ход важнейших битв и сражений военной истории России. Данные инфографики легли в основу экспозиции.В мероприятии приняли участие руководитель крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Елена Черышева, обозреватель сайта РИА Новости Крым, автор текстовых материалов спецпроекта Алексей Гончаров, ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения Украины, Молдавии, Румынии, Югославии, Сербии, Венгрии и Австрии Анатолий Медведь, школьники из Детского морского центра, учащиеся кадетского корпуса Ялтинской средней школы №11 имени Александра III."Крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" чтит память всех наших героев. Как вы знаете, этот год объявлен нашим президентом Годом защитника Отечества, также в этом году мы отметили 80-летие Великой Победы. Мы создали уникальный проект, в рамках которого в очень доступной форме рассказали весь долгий путь истории России, ведь защитники земли русской были, есть и будут. Мы чтим их память и хотим, чтобы все помнили, как во все века нашу русскую землю защищали наши мужчины, а враги – знали о том, что русская земля никогда не встанет на колени", - сказала Елена Черышева.Анатолий Медведь отметил важную познавательную и воспитательную роль спецпроекта "Защитники земли русской""Благодарю создателей проекта и организаторов выставки. Это очень важное дело – воспитание нашей молодежи, чтобы они шли же путем, как их предки, в нашей великой России. Нужно воспитывать в нашем поколении силу духа, непреклонную волю, здоровый образ жизни, чтобы наши дети, внуки и правнуки были такими же сознательными воинами, защищая нашу славную Родину", - сказал ветеран.Ранее выставка "Защитники земли русской" экспонировалась в Запорожской области на площадке Мелитопольского городского краеведческого музея.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для СМИ из 45 регионовНа "Тавриде.АРТ" представили фотоснимки военкора РИА Новости КрымЖурналист РИА Новости Крым провела мастер-классы для Орлят России

