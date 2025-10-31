https://crimea.ria.ru/20251031/v-sevastopole-ostanovili-katera-i-paromy-na-fone-vozdushnoy-trevogi--1150573614.html
В Севастополе остановили катера и паромы на фоне воздушной тревоги
В Севастополе остановили работу морского транспорта, в городе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T12:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта, в городе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается. Однако в городе сейчас объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в убежища или занять безопасное места.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
12:26 31.10.2025 (обновлено: 12:30 31.10.2025)