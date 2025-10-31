https://crimea.ria.ru/20251031/v-sevastopole-ostanovili-katera-i-paromy-na-fone-vozdushnoy-trevogi--1150573614.html

В Севастополе остановили катера и паромы на фоне воздушной тревоги

В Севастополе остановили катера и паромы на фоне воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 31.10.2025

В Севастополе остановили катера и паромы на фоне воздушной тревоги

В Севастополе остановили работу морского транспорта, в городе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T12:26

2025-10-31T12:26

2025-10-31T12:30

крым

новости крыма

паромы и катера в севастополе

новости севастополя

севастополь

морской транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта, в городе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается. Однако в городе сейчас объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в убежища или занять безопасное места.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251031/v-sevastopole-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1150427393.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, севастополь, морской транспорт