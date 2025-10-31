https://crimea.ria.ru/20251031/v-sevastopole-chetvero-muzhchin-poydut-pod-sud-za-nezakonnyy-vylov-kefali-1150562727.html

В Севастополе четверо мужчин пойдут под суд за незаконный вылов кефали

В Севастополе четверо мужчин пойдут под суд за незаконный вылов кефали - РИА Новости Крым, 31.10.2025

В Севастополе четверо мужчин пойдут под суд за незаконный вылов кефали

В Севастополе четверо мужчин обвиняются в незаконном вылове более 10 тысяч экземпляров кефали в акватории Черного моря, сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T10:32

2025-10-31T10:32

2025-10-31T10:34

прокуратура города севастополя

новости севастополя

севастополь

происшествия

рыболовство

рыба

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150561913_0:142:1198:816_1920x0_80_0_0_d56a0e5a22bc1f69c23e1e0cedb6457f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе четверо мужчин обвиняются в незаконном вылове более 10 тысяч экземпляров кефали в акватории Черного моря, сообщает прокуратура города.По данным следствия, 27 февраля 2025 года в бухте Камышовой у причала № 231 обвиняемые – трое жителей Севастополя и симферополец – установили сеть для массового вылова рыбы. Сачками они вычерпали из воды крупный улов кефали сингиль, погрузили рыбу в ящики и планировали переработать ее в помещении цеха, расположенного на том же причале.В результате государству был причинен ущерб на сумму свыше 6,9 миллиона рублей.Нарушители задержаны, незаконно добытая рыба изъята, а на имущество, транспорт и денежные средства обвиняемых наложен арест.Все четверо злоумышленников обвиняются по части 3 статьи 256 УК РФ – незаконный вылов водных биологических ресурсов способом массового их истребления группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба."Кроме того, прокуратура предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемых полной суммы причиненного ущерба", – добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, больше ста тонн рыбы изъяты в подпольных цехах в ходе оперативного мероприятия "Путина-2025" в Краснодарском крае. Правоохранители обнаружили места сбыта и незаконного производства нелегальной рыбной продукции, выявляли не только факты браконьерства, но и другие нарушения, связанные с оборотом водных биоресурсов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай ждут увеличения добычи крымского рапанаРыбаки Севастополя и Крыма назвали основные проблемы промыслаОсетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – эксперты

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, новости севастополя, севастополь, происшествия, рыболовство, рыба, суд