В Крыму женщина с ребенком потерялись в Долине Привидений

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму женщина с 10-летним ребенком потерялись в Долине Привидений, на помощь туристам пришли спасатели. Об этом сообщили в МЧС Крыма.Инцидент произошел накануне на горе Южная Демерджи. Женщина с мальчиком сбились с тропы и в результате оказались на осыпном склоне. Продолжить самостоятельно движение не смогли. Для оказания помощи на место выезжали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым Спас". Спасатели настоятельно рекомендуют туристам не забывать перед походом в горы тщательно изучить маршрут, надевать соответствующую обувь и сохранять бдительность.Ранее сообщалось, что в Севастополе на мысе Фиолент мужчина сорвался с 15-метровой высоты. Пострадавшего эвакуировали с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 спасенных и трое погибших – итоги купального сезона в Севастополе11-летний мальчик спас утопающего пенсионера в ФеодосииУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму
10:57 31.10.2025 (обновлено: 11:20 31.10.2025)