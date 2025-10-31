Рейтинг@Mail.ru
В Крыму женщина с ребенком потерялись в Долине Привидений - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251031/v-krymu-zhenschina-s-rebenkom-poteryalis-v-doline-privedeniy-1150571218.html
В Крыму женщина с ребенком потерялись в Долине Привидений
В Крыму женщина с ребенком потерялись в Долине Привидений - РИА Новости Крым, 31.10.2025
В Крыму женщина с ребенком потерялись в Долине Привидений
В Крыму женщина с 10-летним ребенком потерялись в Долине Привидений, на помощь туристам пришли спасатели. Об этом сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T10:57
2025-10-31T11:20
крым
новости крыма
мчс крыма
происшествия
горы крыма
горы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150570772_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_0987cd379da2645653e3c68346216842.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму женщина с 10-летним ребенком потерялись в Долине Привидений, на помощь туристам пришли спасатели. Об этом сообщили в МЧС Крыма.Инцидент произошел накануне на горе Южная Демерджи. Женщина с мальчиком сбились с тропы и в результате оказались на осыпном склоне. Продолжить самостоятельно движение не смогли. Для оказания помощи на место выезжали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым Спас". Спасатели настоятельно рекомендуют туристам не забывать перед походом в горы тщательно изучить маршрут, надевать соответствующую обувь и сохранять бдительность.Ранее сообщалось, что в Севастополе на мысе Фиолент мужчина сорвался с 15-метровой высоты. Пострадавшего эвакуировали с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 спасенных и трое погибших – итоги купального сезона в Севастополе11-летний мальчик спас утопающего пенсионера в ФеодосииУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму
крым
горы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150570772_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_f9489bb2c7a7afe902a60fb9ad5176bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, мчс крыма, происшествия, горы крыма, горы
В Крыму женщина с ребенком потерялись в Долине Привидений

В Крыму женщина с ребенком потерялись в Долине Привидений

10:57 31.10.2025 (обновлено: 11:20 31.10.2025)
 
© МЧС Республики КрымОказание помощи туристам в районе Долины Привидений
Оказание помощи туристам в районе Долины Привидений
© МЧС Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму женщина с 10-летним ребенком потерялись в Долине Привидений, на помощь туристам пришли спасатели. Об этом сообщили в МЧС Крыма.
Инцидент произошел накануне на горе Южная Демерджи. Женщина с мальчиком сбились с тропы и в результате оказались на осыпном склоне. Продолжить самостоятельно движение не смогли. Для оказания помощи на место выезжали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым Спас".
"Туристов оперативно обнаружили в районе каменного хаоса Долины Привидений. В медпомощи они не нуждались. Сотрудники МЧС поднялись к ним и эвакуировали к служебному автомобилю, после чего доставили к остановке общественного транспорта", – говорится в сообщении МЧС.
© МЧС Республики КрымОказание помощи туристам в районе Долины Привидений
Оказание помощи туристам в районе Долины Привидений
© МЧС Республики Крым
Оказание помощи туристам в районе Долины Привидений
Спасатели настоятельно рекомендуют туристам не забывать перед походом в горы тщательно изучить маршрут, надевать соответствующую обувь и сохранять бдительность.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на мысе Фиолент мужчина сорвался с 15-метровой высоты. Пострадавшего эвакуировали с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
20 спасенных и трое погибших – итоги купального сезона в Севастополе
11-летний мальчик спас утопающего пенсионера в Феодосии
Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму
 
КрымНовости КрымаМЧС КрымаПроисшествияГоры КрымаГоры
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:36Автобус насмерть сбил велосипедистку в Красногвардейском районе Крыма
11:20Больше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в Крыму
10:57В Крыму женщина с ребенком потерялись в Долине Привидений
10:52Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны
10:43В России до 2030 года будут ежегодно индексировать утильсбор на 10-20%
10:32В Севастополе четверо мужчин пойдут под суд за незаконный вылов кефали
10:22Под Керчью саперы уничтожат взрывоопасные предметы
10:00"СВОе дело": в Симферополе проходит стратегическая сессия для ветеранов
09:56Любимый Лелик и Волк на все времена: ко дню рождения Анатолия Папанова
09:40В Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой
09:25Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека
09:13Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя
08:58В Орле ограничили подачу тепла в дома из-за повреждения ТЭЦ
08:40Когда на Украине закончатся деньги на войну
08:18Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотников
08:14"Разворот" Трампа по Украине - что стоит за политикой президента США
07:38Из-за утечки в Ялте без газа остались несколько улиц
07:19Крымский мост - актуальные данные на утро пятницы
07:10Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря
06:49Как развивается экономика Крыма в условиях новых санкций
Лента новостейМолния