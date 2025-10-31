Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отец задолжал ребенку 700 тысяч рублей - дело рассмотрит суд - РИА Новости Крым, 31.10.2025
В Крыму отец задолжал ребенку 700 тысяч рублей - дело рассмотрит суд
В Бахчисарайском районе Крыма в суд направили дело отца, которого подозревают в неуплате алиментов своему сыну. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма в суд направили дело отца, которого подозревают в неуплате алиментов своему сыну. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По версии следствия, мужчина не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына с 2014 года. В результате этого у отца образовалась задолженность в размере более 700 тысяч рублей."Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Первомайском районе Крыма осуждена женщина за задолженность своим детям более двух миллионов рублей алиментов. Мать двоих детей решением суда обязана выплачивать алименты на их содержание. Общая сумма задолженности составила более 2 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе внучка "обчистила" банковский счет родной бабушкиОбщедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знатьРаботающим семьям с детьми будут доплачивать - Путин подписал закон
В Крыму отец задолжал ребенку 700 тысяч рублей - дело рассмотрит суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма в суд направили дело отца, которого подозревают в неуплате алиментов своему сыну. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"В Бахчисарае отец, задолжавший ребенку порядка 700 тысяч рублей, ответит перед судом", – сказано в сообщении.
По версии следствия, мужчина не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына с 2014 года. В результате этого у отца образовалась задолженность в размере более 700 тысяч рублей.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Первомайском районе Крыма осуждена женщина за задолженность своим детям более двух миллионов рублей алиментов. Мать двоих детей решением суда обязана выплачивать алименты на их содержание. Общая сумма задолженности составила более 2 миллионов рублей.
