https://crimea.ria.ru/20251031/v-krymu-na-trasse-yalta--sevastopol-stolknulis-dva-avtomobilya-1150587511.html

В Крыму на трассе Ялта – Севастополь столкнулись два автомобиля

В Крыму на трассе Ялта – Севастополь столкнулись два автомобиля - РИА Новости Крым, 31.10.2025

В Крыму на трассе Ялта – Севастополь столкнулись два автомобиля

Один человек пострадал в результате лобового столкновения двух автомобилей на дороге Ялта – Севастополь, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T18:01

2025-10-31T18:01

2025-10-31T18:02

ситуация на дорогах крыма

новости

новости крыма

дтп

дтп в крыму и севастополе

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebf0b535f15bb4a3f2117abe3f8a74d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате лобового столкновения двух автомобилей на дороге Ялта – Севастополь, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Пострадал водитель "Таврии", его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.В главке МЧС России по Крыму сообщили, что сотрудник пожарной службы, ставший свидетелем данной дорожной аварии, оказал помощь пострадавшему.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус насмерть сбил велосипедистку в Красногвардейском районе Крыма Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, дтп, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым