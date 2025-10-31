Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на трассе Ялта – Севастополь столкнулись два автомобиля - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251031/v-krymu-na-trasse-yalta--sevastopol-stolknulis-dva-avtomobilya-1150587511.html
В Крыму на трассе Ялта – Севастополь столкнулись два автомобиля
В Крыму на трассе Ялта – Севастополь столкнулись два автомобиля - РИА Новости Крым, 31.10.2025
В Крыму на трассе Ялта – Севастополь столкнулись два автомобиля
Один человек пострадал в результате лобового столкновения двух автомобилей на дороге Ялта – Севастополь, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T18:01
2025-10-31T18:02
ситуация на дорогах крыма
новости
новости крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebf0b535f15bb4a3f2117abe3f8a74d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате лобового столкновения двух автомобилей на дороге Ялта – Севастополь, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Пострадал водитель "Таврии", его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.В главке МЧС России по Крыму сообщили, что сотрудник пожарной службы, ставший свидетелем данной дорожной аварии, оказал помощь пострадавшему.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус насмерть сбил велосипедистку в Красногвардейском районе Крыма Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_46febf892fc8786a11c174ebb7c1d718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, дтп, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым
В Крыму на трассе Ялта – Севастополь столкнулись два автомобиля

Один человек пострадал в столкновении двух авто на трассе Ялта – Севастополь в Крыму

18:01 31.10.2025 (обновлено: 18:02 31.10.2025)
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате лобового столкновения двух автомобилей на дороге Ялта – Севастополь, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"По предварительной информации, водитель автомобиля "Таврия", следуя в направлении города Севастополь, на участке с закруглением дорожного полотна допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Hongqi", - говорится в сообщении.
Пострадал водитель "Таврии", его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
В главке МЧС России по Крыму сообщили, что сотрудник пожарной службы, ставший свидетелем данной дорожной аварии, оказал помощь пострадавшему.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автобус насмерть сбил велосипедистку в Красногвардейском районе Крыма
Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека
На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой
 
Ситуация на дорогах КрымаНовостиНовости КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:33Празднуют ли Хэллоуин в Крыму - опрос
19:19Последнее дыхание тепла: что было в Крыму в октябре
18:56На севере Крыма открыли 16 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий
18:43Рейд в Севастополе закрыт
18:4286-летний мужчина попал под колеса авто в Севастополе
18:33В центре Симферополя 1 ноября ограничат движения транспорта
18:20Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ
18:13"СВОе дело": в Симферополе прошла стратегическая сессия
18:01В Крыму на трассе Ялта – Севастополь столкнулись два автомобиля
17:51Спасатель из Крыма помог пострадавшим в ДТП по пути на службу
17:47На Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы
17:30Ремонт автовокзала в Ялте завершат к маю 2026 года
17:14Крымский мост сейчас: очередь с обеих сторон продолжает расти
17:02Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали
16:58Книга "Дорогами Крымской весны" войдет в курс внеурочных занятий в школах
16:47ПСБ представил в Крыму программу для участников СВО
16:40Число погибших при ЧП с плавкраном в Севастополе увеличилось до трех
16:31Выставка РИА Новости Крым "Защитники земли русской" открылась в Ялте
16:26Продукцию крымских предприятий представили в Санкт-Петербурге
16:02Больше 370 семей призывников получили меры соцподдержки в Крыму
Лента новостейМолния