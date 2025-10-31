https://crimea.ria.ru/20251031/v-krymu-na-trasse-yalta--sevastopol-stolknulis-dva-avtomobilya-1150587511.html
В Крыму на трассе Ялта – Севастополь столкнулись два автомобиля
В Крыму на трассе Ялта – Севастополь столкнулись два автомобиля
Один человек пострадал в результате лобового столкновения двух автомобилей на дороге Ялта – Севастополь, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате лобового столкновения двух автомобилей на дороге Ялта – Севастополь, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Пострадал водитель "Таврии", его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.В главке МЧС России по Крыму сообщили, что сотрудник пожарной службы, ставший свидетелем данной дорожной аварии, оказал помощь пострадавшему.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус насмерть сбил велосипедистку в Красногвардейском районе Крыма Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой
18:01 31.10.2025 (обновлено: 18:02 31.10.2025)