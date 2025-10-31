https://crimea.ria.ru/20251031/v-krymu-muzhchinu-podozrevayut-v-khranenii-21-kg-marikhuany-1150581730.html

В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны

В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны - РИА Новости Крым, 31.10.2025

В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны

В Симферополе 69-летнего местного жителя подозревают в хранении 21 килограмма марихуаны для в лечебных целях. Уголовное дело направлено в суд. Об этом заявили в РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T21:34

2025-10-31T21:34

2025-10-31T21:16

новости

мвд по республике крым

крым

новости крыма

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе 69-летнего местного жителя подозревают в хранении 21 килограмма марихуаны для в лечебных целях. Уголовное дело направлено в суд. Об этом заявили в республиканском МВД.По версии правоохранителей, в мае этого года мужчина, зная о болеутоляющих свойствах марихуаны, приобрел семена в теневом сегменте сети Интернет и высадил на своем участке. Растения выращивались на огороженном участке, скрытом от посторонних глаз высоким забором. К сентябрю культура достигла зрелости, и хозяин участка приступил к сушке урожая в хозяйственной пристройке.Фигурант пояснил, что не занимался сбытом наркотиков, а выращивал и сушил коноплю для себя, чтобы облегчить боли от онкологического заболевания, хотя и осознавал последствия своей противоправной деятельности, уточнили правоохранители.В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 228 УК РФ, вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Симферополе 53-летняя местная жительница выращивала коноплю ради лечения суставов. Сотрудники полиции обнаружили у женщины дома три куста конопли. Растения находились в ведрах. С одного куста хозяйка уже успела сорвать листья и положить на сковороду для просушки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиковБольше 1200 "закладок": в Крыму поймали краснодарца с наркотикамиЖитель Севастополя вырастил помидоры с секретом

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мвд по республике крым, крым, новости крыма, наркотики