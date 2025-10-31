Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251031/v-krymu-muzhchinu-podozrevayut-v-khranenii-21-kg-marikhuany-1150581730.html
В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны
В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны - РИА Новости Крым, 31.10.2025
В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны
В Симферополе 69-летнего местного жителя подозревают в хранении 21 килограмма марихуаны для в лечебных целях. Уголовное дело направлено в суд. Об этом заявили в РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T21:34
2025-10-31T21:16
новости
мвд по республике крым
крым
новости крыма
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе 69-летнего местного жителя подозревают в хранении 21 килограмма марихуаны для в лечебных целях. Уголовное дело направлено в суд. Об этом заявили в республиканском МВД.По версии правоохранителей, в мае этого года мужчина, зная о болеутоляющих свойствах марихуаны, приобрел семена в теневом сегменте сети Интернет и высадил на своем участке. Растения выращивались на огороженном участке, скрытом от посторонних глаз высоким забором. К сентябрю культура достигла зрелости, и хозяин участка приступил к сушке урожая в хозяйственной пристройке.Фигурант пояснил, что не занимался сбытом наркотиков, а выращивал и сушил коноплю для себя, чтобы облегчить боли от онкологического заболевания, хотя и осознавал последствия своей противоправной деятельности, уточнили правоохранители.В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 228 УК РФ, вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Симферополе 53-летняя местная жительница выращивала коноплю ради лечения суставов. Сотрудники полиции обнаружили у женщины дома три куста конопли. Растения находились в ведрах. С одного куста хозяйка уже успела сорвать листья и положить на сковороду для просушки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиковБольше 1200 "закладок": в Крыму поймали краснодарца с наркотикамиЖитель Севастополя вырастил помидоры с секретом
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4d76da321d7885fc3fab1b76add04f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, мвд по республике крым, крым, новости крыма, наркотики
В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны

В Симферополе суд рассмотрит уголовное дело по факту хранения более 20 кг марихуаны

21:34 31.10.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе 69-летнего местного жителя подозревают в хранении 21 килограмма марихуаны для в лечебных целях. Уголовное дело направлено в суд. Об этом заявили в республиканском МВД.
"В Крыму завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств. Обвинение предъявлено 69‑летнему местному жителю, который признался, что хранил 21 кг марихуаны", – сказано в сообщении.
По версии правоохранителей, в мае этого года мужчина, зная о болеутоляющих свойствах марихуаны, приобрел семена в теневом сегменте сети Интернет и высадил на своем участке. Растения выращивались на огороженном участке, скрытом от посторонних глаз высоким забором. К сентябрю культура достигла зрелости, и хозяин участка приступил к сушке урожая в хозяйственной пристройке.

"В ходе обыска на частном участке обвиняемого сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Симферополю обнаружили 13 кустов растений рода каннабис и более 21 килограммов высушенной марихуаны", – добавили в сообщении.

Фигурант пояснил, что не занимался сбытом наркотиков, а выращивал и сушил коноплю для себя, чтобы облегчить боли от онкологического заболевания, хотя и осознавал последствия своей противоправной деятельности, уточнили правоохранители.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 228 УК РФ, вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Симферополе 53-летняя местная жительница выращивала коноплю ради лечения суставов. Сотрудники полиции обнаружили у женщины дома три куста конопли. Растения находились в ведрах. С одного куста хозяйка уже успела сорвать листья и положить на сковороду для просушки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиков
Больше 1200 "закладок": в Крыму поймали краснодарца с наркотиками
Житель Севастополя вырастил помидоры с секретом
 
НовостиМВД по Республике КрымКрымНовости Крыманаркотики
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю
21:34В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны
21:24Крымский мост сейчас - обстановка на 21 час
21:18Пентагон дал "зеленый свет" на передачу ракет Tomahawk Украине – СМИ
20:37Ренессанс "бабьего лета": погода на выходные в Крыму от ФОБОС
20:20В Крыму отец задолжал ребенку 700 тысяч рублей - дело рассмотрит суд
19:48Эксперт раскрыл подоплеку заявления Трампа о ядерных испытаниях США
19:33Празднуют ли Хэллоуин в Крыму - опрос
19:19Последнее дыхание тепла: что было в Крыму в октябре
18:56На севере Крыма открыли 16 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий
18:43Рейд в Севастополе закрыт
18:4286-летний мужчина попал под колеса авто в Севастополе
18:33В центре Симферополя 1 ноября ограничат движения транспорта
18:20Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ
18:13"СВОе дело": в Симферополе прошла стратегическая сессия
18:01В Крыму на трассе Ялта – Севастополь столкнулись два автомобиля
17:51Спасатель из Крыма помог пострадавшим в ДТП по пути на службу
17:47На Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы
17:30Ремонт автовокзала в Ялте завершат к маю 2026 года
17:14Крымский мост сейчас: очередь с обеих сторон продолжает расти
Лента новостейМолния