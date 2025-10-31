https://crimea.ria.ru/20251031/v-krymu-muzhchinu-podozrevayut-v-khranenii-21-kg-marikhuany-1150581730.html
В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны
В Симферополе 69-летнего местного жителя подозревают в хранении 21 килограмма марихуаны для в лечебных целях. Уголовное дело направлено в суд.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе 69-летнего местного жителя подозревают в хранении 21 килограмма марихуаны для в лечебных целях. Уголовное дело направлено в суд. Об этом заявили в республиканском МВД.По версии правоохранителей, в мае этого года мужчина, зная о болеутоляющих свойствах марихуаны, приобрел семена в теневом сегменте сети Интернет и высадил на своем участке. Растения выращивались на огороженном участке, скрытом от посторонних глаз высоким забором. К сентябрю культура достигла зрелости, и хозяин участка приступил к сушке урожая в хозяйственной пристройке.Фигурант пояснил, что не занимался сбытом наркотиков, а выращивал и сушил коноплю для себя, чтобы облегчить боли от онкологического заболевания, хотя и осознавал последствия своей противоправной деятельности, уточнили правоохранители.В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 228 УК РФ, вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Симферополе 53-летняя местная жительница выращивала коноплю ради лечения суставов. Сотрудники полиции обнаружили у женщины дома три куста конопли. Растения находились в ведрах. С одного куста хозяйка уже успела сорвать листья и положить на сковороду для просушки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиковБольше 1200 "закладок": в Крыму поймали краснодарца с наркотикамиЖитель Севастополя вырастил помидоры с секретом
В Симферополе суд рассмотрит уголовное дело по факту хранения более 20 кг марихуаны
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе 69-летнего местного жителя подозревают в хранении 21 килограмма марихуаны для в лечебных целях. Уголовное дело направлено в суд. Об этом заявили в республиканском МВД.
"В Крыму завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств. Обвинение предъявлено 69‑летнему местному жителю, который признался, что хранил 21 кг марихуаны", – сказано в сообщении.
По версии правоохранителей, в мае этого года мужчина, зная о болеутоляющих свойствах марихуаны, приобрел семена в теневом сегменте сети Интернет и высадил на своем участке. Растения выращивались на огороженном участке, скрытом от посторонних глаз высоким забором. К сентябрю культура достигла зрелости, и хозяин участка приступил к сушке урожая в хозяйственной пристройке.
"В ходе обыска на частном участке обвиняемого сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Симферополю обнаружили 13 кустов растений рода каннабис и более 21 килограммов высушенной марихуаны", – добавили в сообщении.
Фигурант пояснил, что не занимался сбытом наркотиков, а выращивал и сушил коноплю для себя, чтобы облегчить боли от онкологического заболевания, хотя и осознавал последствия своей противоправной деятельности, уточнили правоохранители.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 228 УК РФ, вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Симферополе 53-летняя местная жительница выращивала коноплю ради лечения суставов
. Сотрудники полиции обнаружили у женщины дома три куста конопли. Растения находились в ведрах. С одного куста хозяйка уже успела сорвать листья и положить на сковороду для просушки.
