"СВОе дело": в Симферополе проходит стратегическая сессия для ветеранов

Стратегическая сессия "СВОе дело" для ветеранов спецоперации и их близких проходит в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым. Она объединила на... 31.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Стратегическая сессия "СВОе дело" для ветеранов спецоперации и их близких проходит в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым. Она объединила на одной площадке тех, кто хочет получить новые знания, и тех, кто готов поделиться опытом.По словам организаторов, главными темами мероприятия в этом году станут действующие в регионе меры государственной поддержки бизнеса, навигация в современном информационном поле, а также создание сообщества женщин-предпринимателей из числа жен и матерей участников СВО.Участники стратегической сессии узнают, какие инструменты поддержки доступны им для запуска и масштабирования собственного дела, получат практические рекомендации от экспертов и найдут партнеров для совместных проектов.Стратсессия организована и проходит в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Его цели — развитие экономики, финансового рынка и конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу.Кроме того, в рамках сессии презентуют новый онлайн-курс "Наставник для героя" и проведут личные сессии с экспертами, покажут новейшие разработки в реабилитации бойцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнесУчить детей – в Крыму снайпер нашел свое призвание на гражданкеВинтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелком

