Рейтинг@Mail.ru
"СВОе дело": в Симферополе проходит стратегическая сессия для ветеранов - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251031/svoe-delo-v-simferopole-prokhodit-strategicheskaya-sessiya--dlya-veteranov--1150569541.html
"СВОе дело": в Симферополе проходит стратегическая сессия для ветеранов
"СВОе дело": в Симферополе проходит стратегическая сессия для ветеранов - РИА Новости Крым, 31.10.2025
"СВОе дело": в Симферополе проходит стратегическая сессия для ветеранов
Стратегическая сессия "СВОе дело" для ветеранов спецоперации и их близких проходит в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым. Она объединила на... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T10:00
2025-10-31T09:54
крым
новости крыма
ветераны сво
экономика
реализация нацпроектов в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_05623fb7540c200245f12a8d82929d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Стратегическая сессия "СВОе дело" для ветеранов спецоперации и их близких проходит в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым. Она объединила на одной площадке тех, кто хочет получить новые знания, и тех, кто готов поделиться опытом.По словам организаторов, главными темами мероприятия в этом году станут действующие в регионе меры государственной поддержки бизнеса, навигация в современном информационном поле, а также создание сообщества женщин-предпринимателей из числа жен и матерей участников СВО.Участники стратегической сессии узнают, какие инструменты поддержки доступны им для запуска и масштабирования собственного дела, получат практические рекомендации от экспертов и найдут партнеров для совместных проектов.Стратсессия организована и проходит в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Его цели — развитие экономики, финансового рынка и конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу.Кроме того, в рамках сессии презентуют новый онлайн-курс "Наставник для героя" и проведут личные сессии с экспертами, покажут новейшие разработки в реабилитации бойцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнесУчить детей – в Крыму снайпер нашел свое призвание на гражданкеВинтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелком
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_84bb968fe079b8ad92949cbfc0a1d0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ветераны сво, экономика, реализация нацпроектов в крыму
"СВОе дело": в Симферополе проходит стратегическая сессия для ветеранов

В Симферополе проходит стратегическая сессия "СВОе дело" для ветеранов спецоперации

10:00 31.10.2025
 
Участник СВО
Участник СВО
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Стратегическая сессия "СВОе дело" для ветеранов спецоперации и их близких проходит в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым. Она объединила на одной площадке тех, кто хочет получить новые знания, и тех, кто готов поделиться опытом.
По словам организаторов, главными темами мероприятия в этом году станут действующие в регионе меры государственной поддержки бизнеса, навигация в современном информационном поле, а также создание сообщества женщин-предпринимателей из числа жен и матерей участников СВО.
Участники стратегической сессии узнают, какие инструменты поддержки доступны им для запуска и масштабирования собственного дела, получат практические рекомендации от экспертов и найдут партнеров для совместных проектов.
Стратсессия организована и проходит в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Его цели — развитие экономики, финансового рынка и конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу.
Кроме того, в рамках сессии презентуют новый онлайн-курс "Наставник для героя" и проведут личные сессии с экспертами, покажут новейшие разработки в реабилитации бойцов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес
Учить детей – в Крыму снайпер нашел свое призвание на гражданке
Винтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелком
 
КрымНовости КрымаВетераны СВОЭкономикаРеализация Нацпроектов в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:36Автобус насмерть сбил велосипедистку в Красногвардейском районе Крыма
11:20Больше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в Крыму
10:57В Крыму женщина с ребенком потерялись в Долине Привидений
10:52Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны
10:43В России до 2030 года будут ежегодно индексировать утильсбор на 10-20%
10:32В Севастополе четверо мужчин пойдут под суд за незаконный вылов кефали
10:22Под Керчью саперы уничтожат взрывоопасные предметы
10:00"СВОе дело": в Симферополе проходит стратегическая сессия для ветеранов
09:56Любимый Лелик и Волк на все времена: ко дню рождения Анатолия Папанова
09:40В Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой
09:25Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека
09:13Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя
08:58В Орле ограничили подачу тепла в дома из-за повреждения ТЭЦ
08:40Когда на Украине закончатся деньги на войну
08:18Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотников
08:14"Разворот" Трампа по Украине - что стоит за политикой президента США
07:38Из-за утечки в Ялте без газа остались несколько улиц
07:19Крымский мост - актуальные данные на утро пятницы
07:10Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря
06:49Как развивается экономика Крыма в условиях новых санкций
Лента новостейМолния