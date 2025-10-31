Рейтинг@Mail.ru
Спасатель из Крыма помог пострадавшим в ДТП по пути на службу - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Спасатель из Крыма помог пострадавшим в ДТП по пути на службу
Спасатель из Крыма помог пострадавшим в ДТП по пути на службу - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Спасатель из Крыма помог пострадавшим в ДТП по пути на службу
В Крыму пожарный помог пострадавшим в ДТП по пути на службу, сообщают в главке МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T17:51
2025-10-31T17:19
дтп в крыму и севастополе
дтп
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150584983_0:47:615:393_1920x0_80_0_0_3a6c063c5277bc1e212416813bd16b3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму пожарный помог пострадавшим в ДТП по пути на службу, сообщают в главке МЧС России по республике.По информации министерства, сотрудник 2-го пожарно-спасательного следовал на работу, когда стал свидетелем аварии на трассе Ялта-Севастополь. Не теряя времени, он остановился и приступил к оказанию доврачебной помощи двум пострадавшим, после чего вызвал экстренные службы.Ранее сообщалось, что в Крыму женщина с 10-летним ребенком потерялись в Долине Привидений, на помощь туристам пришли спасатели.
дтп в крыму и севастополе, дтп, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым
Спасатель из Крыма помог пострадавшим в ДТП по пути на службу

На трассе Ялта-Севастополь спасатель МЧС по пути на работу вытащил людей из ДТП

17:51 31.10.2025
 
© Скриншот видеоСпасатель из Крыма помог пострадавшим в ДТП по пути на службу
Спасатель из Крыма помог пострадавшим в ДТП по пути на службу
© Скриншот видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму пожарный помог пострадавшим в ДТП по пути на службу, сообщают в главке МЧС России по республике.
По информации министерства, сотрудник 2-го пожарно-спасательного следовал на работу, когда стал свидетелем аварии на трассе Ялта-Севастополь. Не теряя времени, он остановился и приступил к оказанию доврачебной помощи двум пострадавшим, после чего вызвал экстренные службы.

"Прибывшие коллеги 33-й пожарно-спасательной части деблокировали водителя, а медики "скорой" оказали помощь", – добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Крыму женщина с 10-летним ребенком потерялись в Долине Привидений, на помощь туристам пришли спасатели.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В крымском лесу спасли туриста с травмой ноги
660 детей и 40 взрослых эвакуировали из горящей школы в Краснодаре
В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец
 
ДТП в Крыму и СевастополеДТПМЧС КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрым
 
