Спасатель из Крыма помог пострадавшим в ДТП по пути на службу
Спасатель из Крыма помог пострадавшим в ДТП по пути на службу - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Спасатель из Крыма помог пострадавшим в ДТП по пути на службу
В Крыму пожарный помог пострадавшим в ДТП по пути на службу, сообщают в главке МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T17:51
2025-10-31T17:51
2025-10-31T17:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму пожарный помог пострадавшим в ДТП по пути на службу, сообщают в главке МЧС России по республике.По информации министерства, сотрудник 2-го пожарно-спасательного следовал на работу, когда стал свидетелем аварии на трассе Ялта-Севастополь. Не теряя времени, он остановился и приступил к оказанию доврачебной помощи двум пострадавшим, после чего вызвал экстренные службы.Ранее сообщалось, что в Крыму женщина с 10-летним ребенком потерялись в Долине Привидений, на помощь туристам пришли спасатели.
Спасатель из Крыма помог пострадавшим в ДТП по пути на службу
На трассе Ялта-Севастополь спасатель МЧС по пути на работу вытащил людей из ДТП