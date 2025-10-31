Рейтинг@Mail.ru
Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря
Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря
Оно не только "самое синее в мире", но и одно из самых молодых на Земле, единственное сероводородное, в два раза более пресное, чем остальные воды мирового... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-31T07:10
2025-10-30T22:05
инфографика
черное море
природа
праздники и памятные даты
экология
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Оно не только "самое синее в мире", но и одно из самых молодых на Земле, единственное сероводородное, в два раза более пресное, чем остальные воды мирового океана. Черное море имеет максимальную глубину до 2210 метров и площадь до 432 квадратных километров, является домом для 270 видов водорослей и 2,5 тысяч видов морских животных.Международный день Черного моря отмечается ежегодно 31 октября в память о дне 1996 года, когда Россия и еще пять причерноморских стран подписали Стратегический план действий по его реабилитации и защите. Тогда же было решено учредить сегодняшний экологический праздник, по случаю которого РИА Новости Крым предлагает инфографику с самыми интересными черноморскими фактами.
черное море, природа, праздники и памятные даты, экология, инфографика
Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря

К Международному Дню Черного моря – инфографика РИА Новости Крым

07:10 31.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Оно не только "самое синее в мире", но и одно из самых молодых на Земле, единственное сероводородное, в два раза более пресное, чем остальные воды мирового океана. Черное море имеет максимальную глубину до 2210 метров и площадь до 432 квадратных километров, является домом для 270 видов водорослей и 2,5 тысяч видов морских животных.
Международный день Черного моря отмечается ежегодно 31 октября в память о дне 1996 года, когда Россия и еще пять причерноморских стран подписали Стратегический план действий по его реабилитации и защите. Тогда же было решено учредить сегодняшний экологический праздник, по случаю которого РИА Новости Крым предлагает инфографику с самыми интересными черноморскими фактами.
