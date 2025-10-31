https://crimea.ria.ru/20251031/rossiya-vyrazila-protest-yaponii-iz-za-voennykh-ucheniy-vblizi-granits-rf-1150587909.html
Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ
Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ
МИД России выразил протест посольству Японии в Москве в связи с проведением военных учений, проходивших в том числе на острове Хоккайдо вблизи границ РФ. Об... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T18:20
2025-10-31T18:20
2025-10-31T18:20
япония
россия
политика
учения
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129696003_0:279:3016:1976_1920x0_80_0_0_94ea6ff899413df8e8da18ff911472ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. МИД России выразил протест посольству Японии в Москве в связи с проведением военных учений, проходивших в том числе на острове Хоккайдо вблизи границ РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства.В частности, дипведомство РФ указало, что "такая провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей".В данном контексте также была выражена озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США "Ивакуни" в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 (11-25 сентября) батарея наземного комплекса "Тифон", предназначенного для запуска, в том числе, ракет средней и меньшей дальности."Российская Федерация резервирует за собой право принять необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей безопасности", - отметили в МИД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
япония
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129696003_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_b0cdc70ce2bf6d2bc8cf19eac68c713a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, политика, учения, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ
Военная активность Японии у границ РФ создает потенциальную угрозу безопасности – МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. МИД России выразил протест посольству Японии в Москве в связи с проведением военных учений, проходивших в том числе на острове Хоккайдо вблизи границ РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства.
"Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с состоявшимися с 20 по 31 октября учениями Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию Японии, включая районы о. Хоккайдо в географической близости от Российской Федерации", - говорится в заявлении.
В частности, дипведомство РФ указало, что "такая провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей".
В данном контексте также была выражена озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США "Ивакуни" в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 (11-25 сентября) батарея наземного комплекса "Тифон", предназначенного для запуска, в том числе, ракет средней и меньшей дальности.
"Российская Федерация резервирует за собой право принять необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей безопасности", - отметили в МИД.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.