Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ
Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ
Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ
МИД России выразил протест посольству Японии в Москве в связи с проведением военных учений, проходивших в том числе на острове Хоккайдо вблизи границ РФ.
2025-10-31T18:20
2025-10-31T18:20
япония
россия
политика
учения
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. МИД России выразил протест посольству Японии в Москве в связи с проведением военных учений, проходивших в том числе на острове Хоккайдо вблизи границ РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства.В частности, дипведомство РФ указало, что "такая провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей".В данном контексте также была выражена озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США "Ивакуни" в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 (11-25 сентября) батарея наземного комплекса "Тифон", предназначенного для запуска, в том числе, ракет средней и меньшей дальности."Российская Федерация резервирует за собой право принять необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей безопасности", - отметили в МИД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
япония, россия, политика, учения, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ

Военная активность Японии у границ РФ создает потенциальную угрозу безопасности – МИД

18:20 31.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. МИД России выразил протест посольству Японии в Москве в связи с проведением военных учений, проходивших в том числе на острове Хоккайдо вблизи границ РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства.

"Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с состоявшимися с 20 по 31 октября учениями Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию Японии, включая районы о. Хоккайдо в географической близости от Российской Федерации", - говорится в заявлении.

В частности, дипведомство РФ указало, что "такая провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей".
В данном контексте также была выражена озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США "Ивакуни" в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 (11-25 сентября) батарея наземного комплекса "Тифон", предназначенного для запуска, в том числе, ракет средней и меньшей дальности.
"Российская Федерация резервирует за собой право принять необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей безопасности", - отметили в МИД.
