Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129696003_0:279:3016:1976_1920x0_80_0_0_94ea6ff899413df8e8da18ff911472ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. МИД России выразил протест посольству Японии в Москве в связи с проведением военных учений, проходивших в том числе на острове Хоккайдо вблизи границ РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства.В частности, дипведомство РФ указало, что "такая провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей".В данном контексте также была выражена озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США "Ивакуни" в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 (11-25 сентября) батарея наземного комплекса "Тифон", предназначенного для запуска, в том числе, ракет средней и меньшей дальности."Российская Федерация резервирует за собой право принять необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей безопасности", - отметили в МИД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

япония, россия, политика, учения, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости