Рейд в Севастополе открыт

2025-10-31T12:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе восстановилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морской транспорт остановили в пятницу в 12.25.Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодным условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

