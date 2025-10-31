https://crimea.ria.ru/20251031/renessans-babego-leta-pogoda-na-vykhodnye-v-krymu-ot-fobos-1150579281.html
Ренессанс "бабьего лета": погода на выходные в Крыму от ФОБОС
Ренессанс "бабьего лета": погода на выходные в Крыму от ФОБОС - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Ренессанс "бабьего лета": погода на выходные в Крыму от ФОБОС
Погода порадует крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС"... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T20:37
2025-10-31T20:37
2025-10-31T20:37
погода
погода в крыму
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крым
общество
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150452489_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_12f70a748aef65539e8277c3daddec35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Погода порадует крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По словам специалиста, в субботу будет попрохладнее за счет того, что зайдет гребень антициклона и ветры развернутся с южных на северные румбы, пойдет адвекция более прохладного воздуха, поэтому в условиях малооблачной погоды и отсутствия всякого рода осадков ночью будет +5… 8, а днем +13…16 градусов.В воскресенье "правит бал" на синоптической карте Крыма область высокого давления, обозначил Тишковец.Евегний Тишковец отметил, что предстоящие выходные пройдут в рамках климатической нормы, а финал текущей недели ожидается чрезвычайно комфортным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150452489_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ebd2e5fc3a319bcd002bb37a983580a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, общество
Ренессанс "бабьего лета": погода на выходные в Крыму от ФОБОС
В Крыму в выходные будет солнечно и тепло - ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым.
Погода порадует крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
По словам специалиста, в субботу будет попрохладнее за счет того, что зайдет гребень антициклона и ветры развернутся с южных на северные румбы, пойдет адвекция более прохладного воздуха, поэтому в условиях малооблачной погоды и отсутствия всякого рода осадков ночью будет +5… 8, а днем +13…16 градусов.
"…В ночные и утренние часы в условиях тихой погоды кое-где могут образовываться очаги туманов с ухудшением видимости на дорогах", - отметил он.
В воскресенье "правит бал" на синоптической карте Крыма область высокого давления, обозначил Тишковец.
"Будет малооблачно, без осадков. Ночью свежо, всего +2…5 градусов, а днем чуть теплее, чем накануне - 14-17 градусов тепла, при этом атмосферное давление будет стремительно расти, и в Симферополе повысится с 740 до 745 мм ртутного столба,"- рассказал метеоролог.
Евегний Тишковец отметил, что предстоящие выходные пройдут в рамках климатической нормы, а финал текущей недели ожидается чрезвычайно комфортным.
"Это просто какой-то ренессанс старого бабьего лета!" - говорит эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.