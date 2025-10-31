https://crimea.ria.ru/20251031/renessans-babego-leta-pogoda-na-vykhodnye-v-krymu-ot-fobos-1150579281.html

Ренессанс "бабьего лета": погода на выходные в Крыму от ФОБОС

Погода порадует крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС"... РИА Новости Крым, 31.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Погода порадует крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По словам специалиста, в субботу будет попрохладнее за счет того, что зайдет гребень антициклона и ветры развернутся с южных на северные румбы, пойдет адвекция более прохладного воздуха, поэтому в условиях малооблачной погоды и отсутствия всякого рода осадков ночью будет +5… 8, а днем +13…16 градусов.В воскресенье "правит бал" на синоптической карте Крыма область высокого давления, обозначил Тишковец.Евегний Тишковец отметил, что предстоящие выходные пройдут в рамках климатической нормы, а финал текущей недели ожидается чрезвычайно комфортным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

