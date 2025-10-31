Рейтинг@Mail.ru
Ренессанс "бабьего лета": погода на выходные в Крыму от ФОБОС
Ренессанс "бабьего лета": погода на выходные в Крыму от ФОБОС
Ренессанс "бабьего лета": погода на выходные в Крыму от ФОБОС
2025-10-31T20:37
2025-10-31T20:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Погода порадует крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По словам специалиста, в субботу будет попрохладнее за счет того, что зайдет гребень антициклона и ветры развернутся с южных на северные румбы, пойдет адвекция более прохладного воздуха, поэтому в условиях малооблачной погоды и отсутствия всякого рода осадков ночью будет +5… 8, а днем +13…16 градусов.В воскресенье "правит бал" на синоптической карте Крыма область высокого давления, обозначил Тишковец.Евегний Тишковец отметил, что предстоящие выходные пройдут в рамках климатической нормы, а финал текущей недели ожидается чрезвычайно комфортным.
Ренессанс "бабьего лета": погода на выходные в Крыму от ФОБОС

20:37 31.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Погода порадует крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
По словам специалиста, в субботу будет попрохладнее за счет того, что зайдет гребень антициклона и ветры развернутся с южных на северные румбы, пойдет адвекция более прохладного воздуха, поэтому в условиях малооблачной погоды и отсутствия всякого рода осадков ночью будет +5… 8, а днем +13…16 градусов.
"…В ночные и утренние часы в условиях тихой погоды кое-где могут образовываться очаги туманов с ухудшением видимости на дорогах", - отметил он.
В воскресенье "правит бал" на синоптической карте Крыма область высокого давления, обозначил Тишковец.

"Будет малооблачно, без осадков. Ночью свежо, всего +2…5 градусов, а днем чуть теплее, чем накануне - 14-17 градусов тепла, при этом атмосферное давление будет стремительно расти, и в Симферополе повысится с 740 до 745 мм ртутного столба,"- рассказал метеоролог.

Евегний Тишковец отметил, что предстоящие выходные пройдут в рамках климатической нормы, а финал текущей недели ожидается чрезвычайно комфортным.
"Это просто какой-то ренессанс старого бабьего лета!" - говорит эксперт.
