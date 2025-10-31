Рейтинг@Mail.ru
"Разворот" Трампа по Украине - что стоит за политикой президента США - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251031/razvorot-trampa-po-ukraine---chto-stoit-za-politikoy-prezidenta-ssha-1150567987.html
"Разворот" Трампа по Украине - что стоит за политикой президента США
"Разворот" Трампа по Украине - что стоит за политикой президента США - РИА Новости Крым, 31.10.2025
"Разворот" Трампа по Украине - что стоит за политикой президента США
Президент США Дональд Трамп понял, что быстро украинский кризис не разрешить, и теперь он ищет пути влияния на ситуацию методом проб и ошибок. Такое мнение... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T08:14
2025-10-31T08:22
алексей пушков
дональд трамп
сша
политика
украина
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143339004_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2b63ab889573f1964b16d3455255d2cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп понял, что быстро украинский кризис не разрешить, и теперь он ищет пути влияния на ситуацию методом проб и ошибок. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя обсуждаемый в американских СМИ очередной "разворот" Трампа по Украине.Американский телеканал Fox News ранее сообщил, что Трамп пересмотрел свою позицию по поддержке Украины, и это очень беспокоит Европу. Телеканал отмечает, что отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk вызывают смятение у европейских союзников, которые не могут предугадать его следующий шаг.Там, где Fox ищет интригу и проявления пресловутой "непредсказуемости" Трампа, возможно, есть своя внутренняя логика, считает Пушков. По его словам, Трамп никогда не хотел критического обострения с Москвой, которое способно вовлечь США в войну с Россией. Поставка "Томагавков" была бы шагом, противоречащим этой установке. "Во-вторых, Трамп, вероятно, понимает, что санкции не вынудят Москву изменить свой курс: у него было достаточно времени, чтобы в этом убедиться. Тем не менее Трамп вводит санкции - прежде всего для того, чтобы показать, что не бездействует, а также пойти навстречу своему окружению в администрации, где, похоже, полагают, что со временем санкции могут дать результат", - написал сенатор в своем Telegram. По его мнению, Трамп не одержим Украиной, его задачи намного шире. В частности отношения с Китаем, "которые он не хочет перенапрягать и ставить в прямую зависимость от политики Китая в отношении России"."В-четвертых, Трамп уже понял, что быстро украинский кризис не разрешить. И теперь он ищет пути влияния на ситуацию методом проб и ошибок. Часть из этих методов состоит из попыток давления на Москву типа угрозы поставить Украине " Томагавки", от которой после телефонного разговора с Путиным он отказался, по крайней мере на настоящее время, как от слишком опасного шага", - заметил Пушков. То есть это не столько "разворот" от одной политики к другой, сколько маневры в рамках одной политики, цель которой - найти пути выхода из украинского кризиса с наименьшим ущербом для безопасности и интересов США, делает вывод сенатор. "Для Трампа по-прежнему "Америка превыше всего", а вовсе не Украина", - подытожил Пушков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Европа не боится ядерной войны – мнениеЛовушка для Трампа: чем опасна США тема "Томагавков" для УкраиныЭксперт назвал причину "неровной риторики" Трампа в отношении России
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143339004_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_dba6203bf33e0dc905414246dcbaa28c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей пушков, дональд трамп, сша, политика, украина, мнения
"Разворот" Трампа по Украине - что стоит за политикой президента США

Трамп ищет пути выхода из украинского кризиса с наименьшим ущербом для США - сенатор

08:14 31.10.2025 (обновлено: 08:22 31.10.2025)
 
© AP Photo Rick ScuteriДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo Rick Scuteri
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп понял, что быстро украинский кризис не разрешить, и теперь он ищет пути влияния на ситуацию методом проб и ошибок. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя обсуждаемый в американских СМИ очередной "разворот" Трампа по Украине.
Американский телеканал Fox News ранее сообщил, что Трамп пересмотрел свою позицию по поддержке Украины, и это очень беспокоит Европу. Телеканал отмечает, что отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk вызывают смятение у европейских союзников, которые не могут предугадать его следующий шаг.
Там, где Fox ищет интригу и проявления пресловутой "непредсказуемости" Трампа, возможно, есть своя внутренняя логика, считает Пушков.
По его словам, Трамп никогда не хотел критического обострения с Москвой, которое способно вовлечь США в войну с Россией. Поставка "Томагавков" была бы шагом, противоречащим этой установке.
"Во-вторых, Трамп, вероятно, понимает, что санкции не вынудят Москву изменить свой курс: у него было достаточно времени, чтобы в этом убедиться. Тем не менее Трамп вводит санкции - прежде всего для того, чтобы показать, что не бездействует, а также пойти навстречу своему окружению в администрации, где, похоже, полагают, что со временем санкции могут дать результат", - написал сенатор в своем Telegram.
По его мнению, Трамп не одержим Украиной, его задачи намного шире. В частности отношения с Китаем, "которые он не хочет перенапрягать и ставить в прямую зависимость от политики Китая в отношении России".
"В-четвертых, Трамп уже понял, что быстро украинский кризис не разрешить. И теперь он ищет пути влияния на ситуацию методом проб и ошибок. Часть из этих методов состоит из попыток давления на Москву типа угрозы поставить Украине " Томагавки", от которой после телефонного разговора с Путиным он отказался, по крайней мере на настоящее время, как от слишком опасного шага", - заметил Пушков.
То есть это не столько "разворот" от одной политики к другой, сколько маневры в рамках одной политики, цель которой - найти пути выхода из украинского кризиса с наименьшим ущербом для безопасности и интересов США, делает вывод сенатор.
"Для Трампа по-прежнему "Америка превыше всего", а вовсе не Украина", - подытожил Пушков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему Европа не боится ядерной войны – мнение
Ловушка для Трампа: чем опасна США тема "Томагавков" для Украины
Эксперт назвал причину "неровной риторики" Трампа в отношении России
 
Алексей ПушковДональд ТрампСШАПолитикаУкраинаМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:18Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотников
08:14"Разворот" Трампа по Украине - что стоит за политикой президента США
07:38Из-за утечки в Ялте без газа остались несколько улиц
07:19Крымский мост - актуальные данные на утро пятницы
07:10Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря
06:49Как развивается экономика Крыма в условиях новых санкций
06:25Встреча Трампа и Си Цзиньпина: о чем договорились в Южной Корее – мнение
06:04ТЭЦ повреждена в Орле после атаки беспилотника
00:01Выше +20: погода в Крыму в последний октябрьский день
00:00Какой сегодня праздник: 31 октября
22:42Ограничения на Крымском мосту и сбой в работе Telegram в Крыму: главное
22:21Трамп поручил проверить ядерный арсенал США
22:15Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга
21:57В Крыму возбудили дело о мошенничестве при продаже техники бойцу СВО
21:48Больше бюджетных мест: в России расширят набор на инженеров и аграриев
21:32Эксперимент с налогом для самозанятых до 2028 года: что предлагает Крым
21:14Крым стал лидером по легализации гостевых домов в федеральном реестре
20:56Новый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе
20:54Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
20:28Резидентам СЭЗ в новых регионах облегчат участие в госзакупках
Лента новостейМолния