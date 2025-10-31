https://crimea.ria.ru/20251031/razvorot-trampa-po-ukraine---chto-stoit-za-politikoy-prezidenta-ssha-1150567987.html

"Разворот" Трампа по Украине - что стоит за политикой президента США

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп понял, что быстро украинский кризис не разрешить, и теперь он ищет пути влияния на ситуацию методом проб и ошибок. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя обсуждаемый в американских СМИ очередной "разворот" Трампа по Украине.Американский телеканал Fox News ранее сообщил, что Трамп пересмотрел свою позицию по поддержке Украины, и это очень беспокоит Европу. Телеканал отмечает, что отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk вызывают смятение у европейских союзников, которые не могут предугадать его следующий шаг.Там, где Fox ищет интригу и проявления пресловутой "непредсказуемости" Трампа, возможно, есть своя внутренняя логика, считает Пушков. По его словам, Трамп никогда не хотел критического обострения с Москвой, которое способно вовлечь США в войну с Россией. Поставка "Томагавков" была бы шагом, противоречащим этой установке. "Во-вторых, Трамп, вероятно, понимает, что санкции не вынудят Москву изменить свой курс: у него было достаточно времени, чтобы в этом убедиться. Тем не менее Трамп вводит санкции - прежде всего для того, чтобы показать, что не бездействует, а также пойти навстречу своему окружению в администрации, где, похоже, полагают, что со временем санкции могут дать результат", - написал сенатор в своем Telegram. По его мнению, Трамп не одержим Украиной, его задачи намного шире. В частности отношения с Китаем, "которые он не хочет перенапрягать и ставить в прямую зависимость от политики Китая в отношении России"."В-четвертых, Трамп уже понял, что быстро украинский кризис не разрешить. И теперь он ищет пути влияния на ситуацию методом проб и ошибок. Часть из этих методов состоит из попыток давления на Москву типа угрозы поставить Украине " Томагавки", от которой после телефонного разговора с Путиным он отказался, по крайней мере на настоящее время, как от слишком опасного шага", - заметил Пушков. То есть это не столько "разворот" от одной политики к другой, сколько маневры в рамках одной политики, цель которой - найти пути выхода из украинского кризиса с наименьшим ущербом для безопасности и интересов США, делает вывод сенатор. "Для Трампа по-прежнему "Америка превыше всего", а вовсе не Украина", - подытожил Пушков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Европа не боится ядерной войны – мнениеЛовушка для Трампа: чем опасна США тема "Томагавков" для УкраиныЭксперт назвал причину "неровной риторики" Трампа в отношении России

