Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251031/putin-podpisal-ukaz-o-vyplatakh-razrabotchikam-reb-v-novykh-regionakh-1150579924.html
Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах
Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах и дополнительных социальных гарантиях для разработчиков робототехники и РЭБ в новых регионах,... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T15:53
2025-10-31T15:54
владимир путин (политик)
новости
закон и право
донецкая народная республика (днр)
россия
система радиоэлектронной борьбы (рэб)
новости сво
участники сво
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_00172da5bcfeaa2784b6c8dd72f83535.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах и дополнительных социальных гарантиях для разработчиков робототехники и РЭБ в новых регионах, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Предоставить лицам, исполняющим должностные (служебные, трудовые) обязанности, выполняющим работы (оказывающим услуги), связанные с разработкой, модернизацией и (или) апробацией робототехнических комплексов (систем), систем связи, средств радиоэлектронного подавления, беспилотных летательных аппаратов и других технических средств, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области", - говорится в документе.Согласно документу, семьи погибших разработчиков и операторов систем РЭБ в новых регионах получат единоразовую выплату в размере пяти миллионов рублей, в случае получения ими ран и увечий выплата составит три миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
россия
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c8bf4c63ca640997cbeb0cf85d0e7d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, закон и право, донецкая народная республика (днр), россия, система радиоэлектронной борьбы (рэб), новости сво, участники сво, луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах

Путин подписал указ о выплатах разработчикам робототехники в новых регионах

15:53 31.10.2025 (обновлено: 15:54 31.10.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах и дополнительных социальных гарантиях для разработчиков робототехники и РЭБ в новых регионах, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Предоставить лицам, исполняющим должностные (служебные, трудовые) обязанности, выполняющим работы (оказывающим услуги), связанные с разработкой, модернизацией и (или) апробацией робототехнических комплексов (систем), систем связи, средств радиоэлектронного подавления, беспилотных летательных аппаратов и других технических средств, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области", - говорится в документе.
Согласно документу, семьи погибших разработчиков и операторов систем РЭБ в новых регионах получат единоразовую выплату в размере пяти миллионов рублей, в случае получения ими ран и увечий выплата составит три миллиона рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)НовостиЗакон и правоДонецкая Народная Республика (ДНР)РоссияСистема радиоэлектронной борьбы (РЭБ)Новости СВОУчастники СВОЛуганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Крымский мост сейчас: очередь с обеих сторон продолжает расти
17:02Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали
16:58Книга "Дорогами Крымской весны" войдет в курс внеурочных занятий в школах
16:47ПСБ представил в Крыму программу для участников СВО
16:40Число погибших при ЧП с плавкраном в Севастополе увеличилось до трех
16:31Выставка РИА Новости Крым "Защитники земли русской" открылась в Ялте
16:26Продукцию крымских предприятий представили в Санкт-Петербурге
16:02Больше 370 семей призывников получили меры соцподдержки в Крыму
15:53Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах
15:23Крымский мост сейчас - очередь растет с обеих сторон
15:15Ялта ужесточит правила продажи алкоголя рядом с соцобъектами
14:55Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса
14:42Крымский мост закрывают для электромобилей и гибридных авто
14:18Крымский мост сейчас - очереди растут
14:07Новости СВО: армия России поражает ключевые позиции ВСУ
13:45В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины
13:38О "Буревестнике" и "Посейдоне" Путин говорил еще в 2018 году – Шойгу
13:28На Кубани предотвратили теракт на железной дороге
13:22Армия России освободила Новоалександровку в Днепропетровской области
12:53Рейд в Севастополе открыт
Лента новостейМолния