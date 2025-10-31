https://crimea.ria.ru/20251031/putin-podpisal-ukaz-o-vyplatakh-razrabotchikam-reb-v-novykh-regionakh-1150579924.html
Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах
Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах и дополнительных социальных гарантиях для разработчиков робототехники и РЭБ в новых регионах
2025-10-31T15:53
2025-10-31T15:53
2025-10-31T15:54
владимир путин (политик)
новости
закон и право
донецкая народная республика (днр)
россия
система радиоэлектронной борьбы (рэб)
новости сво
участники сво
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах и дополнительных социальных гарантиях для разработчиков робототехники и РЭБ в новых регионах, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Предоставить лицам, исполняющим должностные (служебные, трудовые) обязанности, выполняющим работы (оказывающим услуги), связанные с разработкой, модернизацией и (или) апробацией робототехнических комплексов (систем), систем связи, средств радиоэлектронного подавления, беспилотных летательных аппаратов и других технических средств, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области", - говорится в документе.Согласно документу, семьи погибших разработчиков и операторов систем РЭБ в новых регионах получат единоразовую выплату в размере пяти миллионов рублей, в случае получения ими ран и увечий выплата составит три миллиона рублей.
донецкая народная республика (днр)
россия
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
владимир путин (политик), новости, закон и право, донецкая народная республика (днр), россия, система радиоэлектронной борьбы (рэб), новости сво, участники сво, луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах
Путин подписал указ о выплатах разработчикам робототехники в новых регионах
15:53 31.10.2025 (обновлено: 15:54 31.10.2025)