Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса

Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T14:55

2025-10-31T14:55

2025-10-31T14:46

новости

владимир путин (политик)

совет безопасности россии

безопасность

опк

россия

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.На оперативном совещании, прошедшем в режиме видеоконференции, обсуждалось обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса.Также во время оперативного совещания был затронут вопрос дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения. С докладом по теме выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.В совещании приняли участие председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие члены СБ.

