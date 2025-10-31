Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса
Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T14:55
2025-10-31T14:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.На оперативном совещании, прошедшем в режиме видеоконференции, обсуждалось обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса.Также во время оперативного совещания был затронут вопрос дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения. С докладом по теме выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.В совещании приняли участие председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие члены СБ.
Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса

Путин провел совещание с Совбезом и обсудил работу оборонно-промышленного комплекса

14:55 31.10.2025
 
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
На оперативном совещании, прошедшем в режиме видеоконференции, обсуждалось обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса.
"У нас несколько вопросов. Один из них – это обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса", – сказал Президент.
Также во время оперативного совещания был затронут вопрос дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения. С докладом по теме выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
В совещании приняли участие председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие члены СБ.
Лента новостейМолния