Рейтинг@Mail.ru
Продукцию крымских предприятий представили в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251031/produktsiyu-krymskikh-predpriyatiy-predstavili-v-sankt-peterburge-1150583437.html
Продукцию крымских предприятий представили в Санкт-Петербурге
Продукцию крымских предприятий представили в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Продукцию крымских предприятий представили в Санкт-Петербурге
Продукцию промышленных предприятий Крыма представили в Санкт-Петербурге на выставке-форуме "Российский промышленник", сообщил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T16:26
2025-10-31T16:26
сергей аксенов
крым
риа новости крым
новости крыма
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150582267_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_583176436c966639f33a1b24413967bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Продукцию промышленных предприятий Крыма представили в Санкт-Петербурге на выставке-форуме "Российский промышленник", сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.Он подчеркнул, что за время существования регионального Фонда развития промышленности, созданного в 2019 году, предприятиям предоставлено 79 займов на общую сумму более 1,4 млрд рублей.Выставка-форум "Российский промышленник", является одной из крупнейших площадок, объединяющей ключевые отрасли промышленности, руководителей предприятий, представителей органов государственной власти.Как сообщалось ранее, правительство России подготовило законопроект о дополнительной поддержке резидентов свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 годаПочти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской областиРоссия поддержит бизнес в новых регионах
крым
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150582267_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_77828ad07d035bb6e80bd3b65ab696a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, риа новости крым, новости крыма, санкт-петербург
Продукцию крымских предприятий представили в Санкт-Петербурге

Продукцию крымских предприятий представили на форуме в Санкт-Петербурге

16:26 31.10.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваПромышленный потенциал Крыма представлен в Санкт-Петербурге на выставке-форуме "Российский промышленник"
Промышленный потенциал Крыма представлен в Санкт-Петербурге на выставке-форуме Российский промышленник
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Продукцию промышленных предприятий Крыма представили в Санкт-Петербурге на выставке-форуме "Российский промышленник", сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.

"На стенде нашей республики можно ознакомиться с продукцией ведущих крымских предприятий, работающих в различных сферах. Это машиностроение и приборостроение, легкая промышленность, производство холодильного оборудования, посуды и многое другое", – отметил Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что за время существования регионального Фонда развития промышленности, созданного в 2019 году, предприятиям предоставлено 79 займов на общую сумму более 1,4 млрд рублей.
"Развитие промышленности – один из основных приоритетов. Важной составляющей успеха остается государственная поддержка отрасли в разных формах. Один из инструментов такой поддержки – предоставление льготных займов с низкой процентной ставкой", – добавил глава Крыма.
Выставка-форум "Российский промышленник", является одной из крупнейших площадок, объединяющей ключевые отрасли промышленности, руководителей предприятий, представителей органов государственной власти.
Как сообщалось ранее, правительство России подготовило законопроект о дополнительной поддержке резидентов свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года
Почти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской области
Россия поддержит бизнес в новых регионах
 
Сергей АксеновКрымРИА Новости КрымНовости КрымаСанкт-Петербург
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Крымский мост сейчас: очередь с обеих сторон продолжает расти
17:02Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали
16:58Книга "Дорогами Крымской весны" войдет в курс внеурочных занятий в школах
16:47ПСБ представил в Крыму программу для участников СВО
16:40Число погибших при ЧП с плавкраном в Севастополе увеличилось до трех
16:31Выставка РИА Новости Крым "Защитники земли русской" открылась в Ялте
16:26Продукцию крымских предприятий представили в Санкт-Петербурге
16:02Больше 370 семей призывников получили меры соцподдержки в Крыму
15:53Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах
15:23Крымский мост сейчас - очередь растет с обеих сторон
15:15Ялта ужесточит правила продажи алкоголя рядом с соцобъектами
14:55Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса
14:42Крымский мост закрывают для электромобилей и гибридных авто
14:18Крымский мост сейчас - очереди растут
14:07Новости СВО: армия России поражает ключевые позиции ВСУ
13:45В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины
13:38О "Буревестнике" и "Посейдоне" Путин говорил еще в 2018 году – Шойгу
13:28На Кубани предотвратили теракт на железной дороге
13:22Армия России освободила Новоалександровку в Днепропетровской области
12:53Рейд в Севастополе открыт
Лента новостейМолния