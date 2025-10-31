https://crimea.ria.ru/20251031/produktsiyu-krymskikh-predpriyatiy-predstavili-v-sankt-peterburge-1150583437.html
Продукцию крымских предприятий представили в Санкт-Петербурге
Продукцию крымских предприятий представили в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Продукцию крымских предприятий представили в Санкт-Петербурге
Продукцию промышленных предприятий Крыма представили в Санкт-Петербурге на выставке-форуме "Российский промышленник", сообщил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Продукцию промышленных предприятий Крыма представили в Санкт-Петербурге на выставке-форуме "Российский промышленник", сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.Он подчеркнул, что за время существования регионального Фонда развития промышленности, созданного в 2019 году, предприятиям предоставлено 79 займов на общую сумму более 1,4 млрд рублей.Выставка-форум "Российский промышленник", является одной из крупнейших площадок, объединяющей ключевые отрасли промышленности, руководителей предприятий, представителей органов государственной власти.Как сообщалось ранее, правительство России подготовило законопроект о дополнительной поддержке резидентов свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Продукцию крымских предприятий представили в Санкт-Петербурге
Продукцию крымских предприятий представили на форуме в Санкт-Петербурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Продукцию промышленных предприятий Крыма представили в Санкт-Петербурге на выставке-форуме "Российский промышленник", сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
"На стенде нашей республики можно ознакомиться с продукцией ведущих крымских предприятий, работающих в различных сферах. Это машиностроение и приборостроение, легкая промышленность, производство холодильного оборудования, посуды и многое другое", – отметил Сергей Аксенов.
Он подчеркнул, что за время существования регионального Фонда развития промышленности, созданного в 2019 году, предприятиям предоставлено 79 займов на общую сумму более 1,4 млрд рублей.
"Развитие промышленности – один из основных приоритетов. Важной составляющей успеха остается государственная поддержка отрасли в разных формах. Один из инструментов такой поддержки – предоставление льготных займов с низкой процентной ставкой", – добавил глава Крыма.
Выставка-форум "Российский промышленник", является одной из крупнейших площадок, объединяющей ключевые отрасли промышленности, руководителей предприятий, представителей органов государственной власти.
Как сообщалось ранее, правительство России подготовило
законопроект о дополнительной поддержке резидентов свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
