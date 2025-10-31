https://crimea.ria.ru/20251031/produktsiyu-krymskikh-predpriyatiy-predstavili-v-sankt-peterburge-1150583437.html

Продукцию крымских предприятий представили в Санкт-Петербурге

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Продукцию промышленных предприятий Крыма представили в Санкт-Петербурге на выставке-форуме "Российский промышленник", сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.Он подчеркнул, что за время существования регионального Фонда развития промышленности, созданного в 2019 году, предприятиям предоставлено 79 займов на общую сумму более 1,4 млрд рублей.Выставка-форум "Российский промышленник", является одной из крупнейших площадок, объединяющей ключевые отрасли промышленности, руководителей предприятий, представителей органов государственной власти.Как сообщалось ранее, правительство России подготовило законопроект о дополнительной поддержке резидентов свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 годаПочти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской областиРоссия поддержит бизнес в новых регионах

