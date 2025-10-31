https://crimea.ria.ru/20251031/pozhar-v-pyatietazhke-v-sochi-evakuirovany-100-chelovek---chetvero-postradali-1150585405.html
Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали
В Центральном районе Сочи произошел пожар в мансарде пятиэтажного жилого дома на улице Альпийской, 90/4, сообщает мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Центральном районе Сочи произошел пожар в мансарде пятиэтажного жилого дома на улице Альпийской, 90/4, сообщает мэр города Андрей Прошунин.По его словам, из здания были эвакуированы 100 человек, включая 20 детей. Предварительно, также госпитализированы четыре человека – три ребенка и молодая женщина. Информации о погибших нет.Он добавил, что находится в командировке в другом регионе, однако держит ситуацию под личным контролем. Первому заместителю поручено провести оперативный штаб.Глава города также уточнил, что дом был введен в эксплуатацию в судебном порядке в 2014 году. Сейчас на месте работают следователи, выясняются все причины произошедшего. Для жильцов организован пункт временного размещения и транспорт.Ранее сообщалось, что один человек погиб, трое ранены и 70 эвакуированы после взрыва газа в одного из квартир многоэтажного дома в Сочи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе назвали дату окончания пожароопасного сезона-2025Тела двух мужчин найдены в сгоревшем автомобиле в МосквеВ Крыму тушили крупный пожар на складе овощей
В Сочи эвакуировали 100 человек при пожаре в пятиэтажном доме
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Центральном районе Сочи произошел пожар в мансарде пятиэтажного жилого дома на улице Альпийской, 90/4, сообщает мэр города Андрей Прошунин.
По его словам, из здания были эвакуированы 100 человек, включая 20 детей. Предварительно, также госпитализированы четыре человека – три ребенка и молодая женщина. Информации о погибших нет.
"В такой ситуации всегда решают секунды. Благодарю сотрудников оперативных служб, скорой медицинской помощи, всех неравнодушных граждан за эвакуацию жильцов. Самое важное – это спасенные жизни", – подчеркнул Прошунин.
Он добавил, что находится в командировке в другом регионе, однако держит ситуацию под личным контролем. Первому заместителю поручено провести оперативный штаб.
Глава города также уточнил, что дом был введен в эксплуатацию в судебном порядке в 2014 году. Сейчас на месте работают следователи, выясняются все причины произошедшего. Для жильцов организован пункт временного размещения и транспорт.
Ранее сообщалось
, что один человек погиб, трое ранены и 70 эвакуированы после взрыва газа в одного из квартир многоэтажного дома в Сочи.
