Рейтинг@Mail.ru
Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251031/pozhar-v-pyatietazhke-v-sochi-evakuirovany-100-chelovek---chetvero-postradali-1150585405.html
Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали
Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали
В Центральном районе Сочи произошел пожар в мансарде пятиэтажного жилого дома на улице Альпийской, 90/4, сообщает мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T17:02
2025-10-31T17:02
новости
сочи
краснодарский край
кубань
андрей прошунин
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150585276_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c32f2ddd6a3d805ce28a3868a5feeb65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Центральном районе Сочи произошел пожар в мансарде пятиэтажного жилого дома на улице Альпийской, 90/4, сообщает мэр города Андрей Прошунин.По его словам, из здания были эвакуированы 100 человек, включая 20 детей. Предварительно, также госпитализированы четыре человека – три ребенка и молодая женщина. Информации о погибших нет.Он добавил, что находится в командировке в другом регионе, однако держит ситуацию под личным контролем. Первому заместителю поручено провести оперативный штаб.Глава города также уточнил, что дом был введен в эксплуатацию в судебном порядке в 2014 году. Сейчас на месте работают следователи, выясняются все причины произошедшего. Для жильцов организован пункт временного размещения и транспорт.Ранее сообщалось, что один человек погиб, трое ранены и 70 эвакуированы после взрыва газа в одного из квартир многоэтажного дома в Сочи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе назвали дату окончания пожароопасного сезона-2025Тела двух мужчин найдены в сгоревшем автомобиле в МосквеВ Крыму тушили крупный пожар на складе овощей
сочи
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150585276_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_eb070f4bac88a3b562242a89a8c13a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сочи, краснодарский край, кубань, андрей прошунин, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали

В Сочи эвакуировали 100 человек при пожаре в пятиэтажном доме

17:02 31.10.2025
 
© 23 МВДВ Сочи эвакуировали 100 человек при пожаре в пятиэтажном доме
В Сочи эвакуировали 100 человек при пожаре в пятиэтажном доме
© 23 МВД
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Центральном районе Сочи произошел пожар в мансарде пятиэтажного жилого дома на улице Альпийской, 90/4, сообщает мэр города Андрей Прошунин.
По его словам, из здания были эвакуированы 100 человек, включая 20 детей. Предварительно, также госпитализированы четыре человека – три ребенка и молодая женщина. Информации о погибших нет.
"В такой ситуации всегда решают секунды. Благодарю сотрудников оперативных служб, скорой медицинской помощи, всех неравнодушных граждан за эвакуацию жильцов. Самое важное – это спасенные жизни", – подчеркнул Прошунин.
Он добавил, что находится в командировке в другом регионе, однако держит ситуацию под личным контролем. Первому заместителю поручено провести оперативный штаб.
Глава города также уточнил, что дом был введен в эксплуатацию в судебном порядке в 2014 году. Сейчас на месте работают следователи, выясняются все причины произошедшего. Для жильцов организован пункт временного размещения и транспорт.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, трое ранены и 70 эвакуированы после взрыва газа в одного из квартир многоэтажного дома в Сочи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе назвали дату окончания пожароопасного сезона-2025
Тела двух мужчин найдены в сгоревшем автомобиле в Москве
В Крыму тушили крупный пожар на складе овощей
 
НовостиСочиКраснодарский крайКубаньАндрей ПрошунинПроисшествияПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Крымский мост сейчас: очередь с обеих сторон продолжает расти
17:02Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали
16:58Книга "Дорогами Крымской весны" войдет в курс внеурочных занятий в школах
16:47ПСБ представил в Крыму программу для участников СВО
16:40Число погибших при ЧП с плавкраном в Севастополе увеличилось до трех
16:31Выставка РИА Новости Крым "Защитники земли русской" открылась в Ялте
16:26Продукцию крымских предприятий представили в Санкт-Петербурге
16:02Больше 370 семей призывников получили меры соцподдержки в Крыму
15:53Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах
15:23Крымский мост сейчас - очередь растет с обеих сторон
15:15Ялта ужесточит правила продажи алкоголя рядом с соцобъектами
14:55Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса
14:42Крымский мост закрывают для электромобилей и гибридных авто
14:18Крымский мост сейчас - очереди растут
14:07Новости СВО: армия России поражает ключевые позиции ВСУ
13:45В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины
13:38О "Буревестнике" и "Посейдоне" Путин говорил еще в 2018 году – Шойгу
13:28На Кубани предотвратили теракт на железной дороге
13:22Армия России освободила Новоалександровку в Днепропетровской области
12:53Рейд в Севастополе открыт
Лента новостейМолния