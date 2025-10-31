https://crimea.ria.ru/20251031/poslednee-dykhanie-tepla-chto-bylo-v-krymu-v-oktyabre-1150470756.html

Последнее дыхание тепла: что было в Крыму в октябре

Последнее дыхание тепла: что было в Крыму в октябре

Что вспомнят крымчане и гости полуострова об октябре 2025 года? Может быть о том, как наконец-то на полуострове пошли долгожданные дожди, и пополнили запасы в водохранилищах. Или о том, какой урожай яблок и винограда природа приготовила людям. Или о том, как активно в Крыму строят различные парки.В любом случае, вспомнить есть что - как хорошее, так и печальное, как дата гибели корабля "Новороссийск" или трагедии в Керченском колледже. А еще осень - время учебы и различных форумов и конференций. Вот и наша редакция не отстает: в багаже за октябрь их несколько. В любом случае, время идет, а мы потихоньку подбираемся к концу очередного прожитого года, который вы, надеемся, провели вместе с РИА Новости Крым.

