Рейтинг@Mail.ru
Последнее дыхание тепла: что было в Крыму в октябре - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20251031/poslednee-dykhanie-tepla-chto-bylo-v-krymu-v-oktyabre-1150470756.html
Последнее дыхание тепла: что было в Крыму в октябре
Последнее дыхание тепла: что было в Крыму в октябре - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Последнее дыхание тепла: что было в Крыму в октябре
Что вспомнят крымчане и гости полуострова об октябре 2025 года? РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T19:19
2025-10-31T18:28
фотоленты
крым
новости крыма
риа новости крым
крымская погода
погода в крыму
новая жизнь после сво
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150077493_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8918826d18b20910bb4ce482a03477aa.jpg
Что вспомнят крымчане и гости полуострова об октябре 2025 года? Может быть о том, как наконец-то на полуострове пошли долгожданные дожди, и пополнили запасы в водохранилищах. Или о том, какой урожай яблок и винограда природа приготовила людям. Или о том, как активно в Крыму строят различные парки.В любом случае, вспомнить есть что - как хорошее, так и печальное, как дата гибели корабля "Новороссийск" или трагедии в Керченском колледже. А еще осень - время учебы и различных форумов и конференций. Вот и наша редакция не отстает: в багаже за октябрь их несколько. В любом случае, время идет, а мы потихоньку подбираемся к концу очередного прожитого года, который вы, надеемся, провели вместе с РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20250930/zasentyabrilo-glavnye-sobytiya-mesyatsa-v-fotolente-ria-novosti-krym-1149754778.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150077493_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_76d64cec45073b26f1692b6684b8dea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, риа новости крым, крымская погода, погода в крыму, новая жизнь после сво, севастополь
Последнее дыхание тепла: что было в Крыму в октябре

Главные события октября в фотоленте РИА Новости Крым

19:19 31.10.2025
 
© РИА Новости КрымОсень в Симферополе
Осень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
Что вспомнят крымчане и гости полуострова об октябре 2025 года?
Может быть о том, как наконец-то на полуострове пошли долгожданные дожди, и пополнили запасы в водохранилищах. Или о том, какой урожай яблок и винограда природа приготовила людям. Или о том, как активно в Крыму строят различные парки.
В любом случае, вспомнить есть что - как хорошее, так и печальное, как дата гибели корабля "Новороссийск" или трагедии в Керченском колледже.
А еще осень - время учебы и различных форумов и конференций. Вот и наша редакция не отстает: в багаже за октябрь их несколько.
В любом случае, время идет, а мы потихоньку подбираемся к концу очередного прожитого года, который вы, надеемся, провели вместе с РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крымском федеральном университете открыли мемориальную доску погибшему военкору Александру Федорчаку

В КФУ открыли мемориальную доску погибшему военкору Федорчаку
1 из 24

В Крымском федеральном университете открыли мемориальную доску погибшему военкору Александру Федорчаку

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Руководитель регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на III Медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" презентовала спецпроект сайта РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО"

Руководитель регионального подразделения Международной медиагруппы Россия сегодня в Симферополе Елена Черышева на III Медиафоруме Журналистика в период специальной военной операции
2 из 24

Руководитель регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на III Медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" презентовала спецпроект сайта РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Управление культуры, спорта и молодежной политики Мелитополя

На площадке Мелитопольского городского краеведческого музея открыли выставку "Защитники земли русской" - проекта регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе

Выставка РИА Новости Крым Защитники земли русской в Мелитополе
3 из 24

На площадке Мелитопольского городского краеведческого музея открыли выставку "Защитники земли русской" - проекта регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе

© Управление культуры, спорта и молодежной политики Мелитополя
© РИА Новости Крым

Советник медиагруппы "Россия сегодня", замдиректора Института медиа Высшей школы экономики Олег Дмитриев рассказал будущим крымским журналистам, как объединить мастерство писателя и журналиста для создания интересного контента. Мастер-класс состоялся на площадке пресс-центре РИА Новости Крым в рамках просветительского проекта SputnikPro

В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
4 из 24

Советник медиагруппы "Россия сегодня", замдиректора Института медиа Высшей школы экономики Олег Дмитриев рассказал будущим крымским журналистам, как объединить мастерство писателя и журналиста для создания интересного контента. Мастер-класс состоялся на площадке пресс-центре РИА Новости Крым в рамках просветительского проекта SputnikPro

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Презентация проекта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в Массандровском дворце.

Презентация проекта РИА Новости Крым Защитники земли русской в Массандровском дворце
5 из 24

Презентация проекта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в Массандровском дворце.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Учебно-тренировочное занятие спасателей Крыма на канатной дороге в Ялте

Учебно-тренировочное занятие спасателей Крыма на канатной дороге в Ялте
6 из 24

Учебно-тренировочное занятие спасателей Крыма на канатной дороге в Ялте

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Керчане почтили память погибших в политехническом колледже в седьмую годовщину трагедии

Керчане почтили память погибших в политехническом колледже в седьмую годовщину трагедии
7 из 24

Керчане почтили память погибших в политехническом колледже в седьмую годовщину трагедии

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Севастополе почтили память погибших моряков. Памятник погибшим на линкоре "Новороссийск" в Севастополе 29 октября 1955 года

Памятник морякам, погибшим на линкоре Новороссийск в Севастополе 29 окт 1955 года
8 из 24

В Севастополе почтили память погибших моряков. Памятник погибшим на линкоре "Новороссийск" в Севастополе 29 октября 1955 года

© РИА Новости Крым
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанк

Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. 16 октября военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Журналист Юрий Войткевич получил серьезные ранения.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области
9 из 24

Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. 16 октября военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Журналист Юрий Войткевич получил серьезные ранения.

© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости Крым

Камиль Абитов на фронт ушел добровольцем в 22 года. Боевые задачи в зоне СВО выполнял почти год, на передовой провел три месяца. После сильнейшей контузии и разрыва барабанной перепонки его демобилизовали. Вернувшись на гражданку, Камиль решил заняться обучением детей

Камиль Абитов
10 из 24

Камиль Абитов на фронт ушел добровольцем в 22 года. Боевые задачи в зоне СВО выполнял почти год, на передовой провел три месяца. После сильнейшей контузии и разрыва барабанной перепонки его демобилизовали. Вернувшись на гражданку, Камиль решил заняться обучением детей

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Севастополе прошла XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025". Участие в ней приняли около 100 специалистов из полусотни научных организаций России, а также Бразилии, Никарагуа, Азербайджана, Тайваня и Гвинеи

В Севастополе стартовала XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых Понт Эвксинский – 2025
11 из 24

В Севастополе прошла XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025". Участие в ней приняли около 100 специалистов из полусотни научных организаций России, а также Бразилии, Никарагуа, Азербайджана, Тайваня и Гвинеи

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Крыму выпустили благотворительный календарь в поддержку детей с паллиативным диагнозом. Один из героев календаря - кот Мостик

В Крыму выпустили благотворительный календарь в поддержку детей с паллиативным диагнозом
12 из 24

В Крыму выпустили благотворительный календарь в поддержку детей с паллиативным диагнозом. Один из героев календаря - кот Мостик

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Скамейки, две сотни светильников, система полива, детские игровые элементы, ровные прогулочные тропинки и современный "сухой" фонтан. Так в начале декабря будет выглядеть парк им. Войкова (Приморский) в Керчи. Его благоустройство выполнено на 80%

Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
13 из 24

Скамейки, две сотни светильников, система полива, детские игровые элементы, ровные прогулочные тропинки и современный "сухой" фонтан. Так в начале декабря будет выглядеть парк им. Войкова (Приморский) в Керчи. Его благоустройство выполнено на 80%

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Гурзуфе строят абсолютно новый парк для жителей и гостей поселка разных возрастов.

Препятствием для инженеров и строителей стали как краснокнижные деревья, так и перепады высот
14 из 24

В Гурзуфе строят абсолютно новый парк для жителей и гостей поселка разных возрастов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В Крыму стартовал долгожданный отопительный сезон. Не везде его начало проходило гладко

Отопительный сезон
15 из 24

В Крыму стартовал долгожданный отопительный сезон. Не везде его начало проходило гладко

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Ялте состоялось торжественное открытие форум-выставки туризма и активного отдыха "ТуристЭкспо.Крым 2025". Выставка объединила представителей туристической отрасли из разных регионов России - от Крыма и Ростовской области до Калининграда и Карачаево-Черкесии

Форум-выставка активного отдыха и туризма ТуристЭкспо.Крым - 2025
16 из 24

В Ялте состоялось торжественное открытие форум-выставки туризма и активного отдыха "ТуристЭкспо.Крым 2025". Выставка объединила представителей туристической отрасли из разных регионов России - от Крыма и Ростовской области до Калининграда и Карачаево-Черкесии

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В этом году в Крыму уже собрали почти 25 тысяч тонн яблок, груш и айвы

Сбор яблок
17 из 24

В этом году в Крыму уже собрали почти 25 тысяч тонн яблок, груш и айвы

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

По информации крымского минсельхоза, овощей открытого грунта крымскими аграриями собрано уже более 64 тысяч тонн с площади 6,1 тысяч гектаров. Из них капусты – 4 533 тонны, свеклы – 2 302,6, моркови – 8 492 тонны, лука – 18 128,08 тонн, бахчевых – 16 113,2 тонн

Уборка овощей в Джанкойском районе Крыма
18 из 24

По информации крымского минсельхоза, овощей открытого грунта крымскими аграриями собрано уже более 64 тысяч тонн с площади 6,1 тысяч гектаров. Из них капусты – 4 533 тонны, свеклы – 2 302,6, моркови – 8 492 тонны, лука – 18 128,08 тонн, бахчевых – 16 113,2 тонн

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Крым уверенно закрепляет за собой статус одного из главных российских центров аквакультуры. В 2025 году производство в отрасли выросло в среднем на 17%, причем лидерами стали живые моллюски, белый амур и толстолобик

Черноморские мидии
19 из 24

Крым уверенно закрепляет за собой статус одного из главных российских центров аквакультуры. В 2025 году производство в отрасли выросло в среднем на 17%, причем лидерами стали живые моллюски, белый амур и толстолобик

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

4 октября Крым присоединился к Всероссийскому социально ориентированному проекту, направленному на повышение массовости занятий северной (скандинавской) ходьбой. Реализуется он Добровольным физкультурным союзом при поддержке Минспорта РФ

Северная (скандинавская) ходьба
20 из 24

4 октября Крым присоединился к Всероссийскому социально ориентированному проекту, направленному на повышение массовости занятий северной (скандинавской) ходьбой. Реализуется он Добровольным физкультурным союзом при поддержке Минспорта РФ

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Никитском ботаническом саду открылся 72-й Бал хризантем. В этом сезоне Никитский сад представит 14 сортов собственной селекции и семь голландских новинок

Осень в Симферополе
21 из 24

В Никитском ботаническом саду открылся 72-й Бал хризантем. В этом сезоне Никитский сад представит 14 сортов собственной селекции и семь голландских новинок

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Еще в середине октября туристы принимали на берегу моря последние солнечные ванны в этом году...

Набережная в Гурзуфе
22 из 24

Еще в середине октября туристы принимали на берегу моря последние солнечные ванны в этом году...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

...и активно прогуливались по набережным крымских городов и поселков.

Мужчина и женщина в клетчатых штанах
23 из 24

...и активно прогуливались по набережным крымских городов и поселков.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Крым на новогодние каникулы востребован, при этом наибольшей популярностью пользуются отели, предлагающие разнообразные праздничные программы

Феодосия. 14 октября 2025 года
24 из 24

Крым на новогодние каникулы востребован, при этом наибольшей популярностью пользуются отели, предлагающие разнообразные праздничные программы

© РИА Новости Крым
1 из 24

В Крымском федеральном университете открыли мемориальную доску погибшему военкору Александру Федорчаку

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 24

Руководитель регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на III Медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" презентовала спецпроект сайта РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 24

На площадке Мелитопольского городского краеведческого музея открыли выставку "Защитники земли русской" - проекта регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе

© Управление культуры, спорта и молодежной политики Мелитополя
4 из 24

Советник медиагруппы "Россия сегодня", замдиректора Института медиа Высшей школы экономики Олег Дмитриев рассказал будущим крымским журналистам, как объединить мастерство писателя и журналиста для создания интересного контента. Мастер-класс состоялся на площадке пресс-центре РИА Новости Крым в рамках просветительского проекта SputnikPro

© РИА Новости Крым
5 из 24

Презентация проекта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в Массандровском дворце.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 24

Учебно-тренировочное занятие спасателей Крыма на канатной дороге в Ялте

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 24

Керчане почтили память погибших в политехническом колледже в седьмую годовщину трагедии

© РИА Новости Крым
8 из 24

В Севастополе почтили память погибших моряков. Памятник погибшим на линкоре "Новороссийск" в Севастополе 29 октября 1955 года

© РИА Новости Крым
9 из 24

Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. 16 октября военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Журналист Юрий Войткевич получил серьезные ранения.

© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
10 из 24

Камиль Абитов на фронт ушел добровольцем в 22 года. Боевые задачи в зоне СВО выполнял почти год, на передовой провел три месяца. После сильнейшей контузии и разрыва барабанной перепонки его демобилизовали. Вернувшись на гражданку, Камиль решил заняться обучением детей

© РИА Новости Крым
11 из 24

В Севастополе прошла XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025". Участие в ней приняли около 100 специалистов из полусотни научных организаций России, а также Бразилии, Никарагуа, Азербайджана, Тайваня и Гвинеи

© РИА Новости Крым
12 из 24

В Крыму выпустили благотворительный календарь в поддержку детей с паллиативным диагнозом. Один из героев календаря - кот Мостик

© РИА Новости Крым
13 из 24

Скамейки, две сотни светильников, система полива, детские игровые элементы, ровные прогулочные тропинки и современный "сухой" фонтан. Так в начале декабря будет выглядеть парк им. Войкова (Приморский) в Керчи. Его благоустройство выполнено на 80%

© РИА Новости Крым
14 из 24

В Гурзуфе строят абсолютно новый парк для жителей и гостей поселка разных возрастов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
15 из 24

В Крыму стартовал долгожданный отопительный сезон. Не везде его начало проходило гладко

© РИА Новости Крым
16 из 24

В Ялте состоялось торжественное открытие форум-выставки туризма и активного отдыха "ТуристЭкспо.Крым 2025". Выставка объединила представителей туристической отрасли из разных регионов России - от Крыма и Ростовской области до Калининграда и Карачаево-Черкесии

© РИА Новости Крым
17 из 24

В этом году в Крыму уже собрали почти 25 тысяч тонн яблок, груш и айвы

© РИА Новости Крым
18 из 24

По информации крымского минсельхоза, овощей открытого грунта крымскими аграриями собрано уже более 64 тысяч тонн с площади 6,1 тысяч гектаров. Из них капусты – 4 533 тонны, свеклы – 2 302,6, моркови – 8 492 тонны, лука – 18 128,08 тонн, бахчевых – 16 113,2 тонн

© РИА Новости Крым
19 из 24

Крым уверенно закрепляет за собой статус одного из главных российских центров аквакультуры. В 2025 году производство в отрасли выросло в среднем на 17%, причем лидерами стали живые моллюски, белый амур и толстолобик

© РИА Новости Крым
20 из 24

4 октября Крым присоединился к Всероссийскому социально ориентированному проекту, направленному на повышение массовости занятий северной (скандинавской) ходьбой. Реализуется он Добровольным физкультурным союзом при поддержке Минспорта РФ

© РИА Новости Крым
21 из 24

В Никитском ботаническом саду открылся 72-й Бал хризантем. В этом сезоне Никитский сад представит 14 сортов собственной селекции и семь голландских новинок

© РИА Новости Крым
22 из 24

Еще в середине октября туристы принимали на берегу моря последние солнечные ванны в этом году...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
23 из 24

...и активно прогуливались по набережным крымских городов и поселков.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
24 из 24

Крым на новогодние каникулы востребован, при этом наибольшей популярностью пользуются отели, предлагающие разнообразные праздничные программы

© РИА Новости Крым
Осень в горах
30 сентября, 20:13Фотоленты
Засентябрило: главные события месяца в фотоленте РИА Новости Крым
 
ФотолентыКрымНовости КрымаРИА Новости КрымКрымская погодаПогода в КрымуНовая жизнь после СВОСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:33Празднуют ли Хэллоуин в Крыму - опрос
19:19Последнее дыхание тепла: что было в Крыму в октябре
18:56На севере Крыма открыли 16 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий
18:43Рейд в Севастополе закрыт
18:4286-летний мужчина попал под колеса авто в Севастополе
18:33В центре Симферополя 1 ноября ограничат движения транспорта
18:20Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ
18:13"СВОе дело": в Симферополе прошла стратегическая сессия
18:01В Крыму на трассе Ялта – Севастополь столкнулись два автомобиля
17:51Спасатель из Крыма помог пострадавшим в ДТП по пути на службу
17:47На Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы
17:30Ремонт автовокзала в Ялте завершат к маю 2026 года
17:14Крымский мост сейчас: очередь с обеих сторон продолжает расти
17:02Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали
16:58Книга "Дорогами Крымской весны" войдет в курс внеурочных занятий в школах
16:47ПСБ представил в Крыму программу для участников СВО
16:40Число погибших при ЧП с плавкраном в Севастополе увеличилось до трех
16:31Выставка РИА Новости Крым "Защитники земли русской" открылась в Ялте
16:26Продукцию крымских предприятий представили в Санкт-Петербурге
16:02Больше 370 семей призывников получили меры соцподдержки в Крыму
Лента новостейМолния