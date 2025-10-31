Последнее дыхание тепла: что было в Крыму в октябре

Главные события октября в фотоленте РИА Новости Крым
В Крымском федеральном университете открыли мемориальную доску погибшему военкору Александру Федорчаку
Руководитель регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на III Медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" презентовала спецпроект сайта РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО"
На площадке Мелитопольского городского краеведческого музея открыли выставку "Защитники земли русской" - проекта регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе
Советник медиагруппы "Россия сегодня", замдиректора Института медиа Высшей школы экономики Олег Дмитриев рассказал будущим крымским журналистам, как объединить мастерство писателя и журналиста для создания интересного контента. Мастер-класс состоялся на площадке пресс-центре РИА Новости Крым в рамках просветительского проекта SputnikPro
Презентация проекта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в Массандровском дворце.
Учебно-тренировочное занятие спасателей Крыма на канатной дороге в Ялте
Керчане почтили память погибших в политехническом колледже в седьмую годовщину трагедии
В Севастополе почтили память погибших моряков. Памятник погибшим на линкоре "Новороссийск" в Севастополе 29 октября 1955 года
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. 16 октября военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Журналист Юрий Войткевич получил серьезные ранения.
Камиль Абитов на фронт ушел добровольцем в 22 года. Боевые задачи в зоне СВО выполнял почти год, на передовой провел три месяца. После сильнейшей контузии и разрыва барабанной перепонки его демобилизовали. Вернувшись на гражданку, Камиль решил заняться обучением детей
В Севастополе прошла XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых "Понт Эвксинский – 2025". Участие в ней приняли около 100 специалистов из полусотни научных организаций России, а также Бразилии, Никарагуа, Азербайджана, Тайваня и Гвинеи
В Крыму выпустили благотворительный календарь в поддержку детей с паллиативным диагнозом. Один из героев календаря - кот Мостик
Скамейки, две сотни светильников, система полива, детские игровые элементы, ровные прогулочные тропинки и современный "сухой" фонтан. Так в начале декабря будет выглядеть парк им. Войкова (Приморский) в Керчи. Его благоустройство выполнено на 80%
В Гурзуфе строят абсолютно новый парк для жителей и гостей поселка разных возрастов.
В Крыму стартовал долгожданный отопительный сезон. Не везде его начало проходило гладко
В Ялте состоялось торжественное открытие форум-выставки туризма и активного отдыха "ТуристЭкспо.Крым 2025". Выставка объединила представителей туристической отрасли из разных регионов России - от Крыма и Ростовской области до Калининграда и Карачаево-Черкесии
По информации крымского минсельхоза, овощей открытого грунта крымскими аграриями собрано уже более 64 тысяч тонн с площади 6,1 тысяч гектаров. Из них капусты – 4 533 тонны, свеклы – 2 302,6, моркови – 8 492 тонны, лука – 18 128,08 тонн, бахчевых – 16 113,2 тонн
Крым уверенно закрепляет за собой статус одного из главных российских центров аквакультуры. В 2025 году производство в отрасли выросло в среднем на 17%, причем лидерами стали живые моллюски, белый амур и толстолобик
4 октября Крым присоединился к Всероссийскому социально ориентированному проекту, направленному на повышение массовости занятий северной (скандинавской) ходьбой. Реализуется он Добровольным физкультурным союзом при поддержке Минспорта РФ
В Никитском ботаническом саду открылся 72-й Бал хризантем. В этом сезоне Никитский сад представит 14 сортов собственной селекции и семь голландских новинок
Еще в середине октября туристы принимали на берегу моря последние солнечные ванны в этом году...
...и активно прогуливались по набережным крымских городов и поселков.
Крым на новогодние каникулы востребован, при этом наибольшей популярностью пользуются отели, предлагающие разнообразные праздничные программы
