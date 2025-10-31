Рейтинг@Mail.ru
Пентагон дал "зеленый свет" на передачу ракет Tomahawk Украине – СМИ - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Пентагон дал "зеленый свет" на передачу ракет Tomahawk Украине – СМИ
Пентагон дал "зеленый свет" на передачу ракет Tomahawk Украине – СМИ - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Пентагон дал "зеленый свет" на передачу ракет Tomahawk Украине – СМИ
Министерство войны США одобрило поставку киевскому режиму крылатых ракет Tomahawk, оставив окончательное решение данного вопроса за президентом Дональдом... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T21:18
2025-10-31T21:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Министерство войны США одобрило поставку киевскому режиму крылатых ракет Tomahawk, оставив окончательное решение данного вопроса за президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.По словам собеседников телеканала, хотя Пентагон не испытывает опасений по поводу запасов Tomahawk, представители министерства войны США "все еще пытаются решить, как Украина будет готовить и размещать ракеты".Ранее Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 окттября признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта. Глава Белого дома также заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.Президент России Владимир Путин заявил, что ответ Москвы в случае нанесения ударов по территории России американскими ракетами Tomahawk будет ошеломляющим.
Пентагон дал "зеленый свет" на передачу ракет Tomahawk Украине – СМИ

Пентагон одобрил поставку ракет Tomahawk Украине и оставил решение за Трампом - CNN

21:18 31.10.2025
 
Эсминец USS Porter (DDG 78) запускает ракету "Томагавк"
Эсминец USS Porter (DDG 78) запускает ракету Томагавк - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo Ford Williams
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Министерство войны США одобрило поставку киевскому режиму крылатых ракет Tomahawk, оставив окончательное решение данного вопроса за президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.
"Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине ракет большой дальности Tomahawk после оценки того, что это не окажет негативного влияния на запасы США, оставив окончательное политическое решение за президентом Дональдом Трампом", - говорится в публикации.
По словам собеседников телеканала, хотя Пентагон не испытывает опасений по поводу запасов Tomahawk, представители министерства войны США "все еще пытаются решить, как Украина будет готовить и размещать ракеты".
"По-прежнему существует несколько оперативных вопросов, которые необходимо решить, чтобы Украина могла эффективно использовать ракеты", - отмечается в статье.
Ранее Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 окттября признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта. Глава Белого дома также заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.
Президент России Владимир Путин заявил, что ответ Москвы в случае нанесения ударов по территории России американскими ракетами Tomahawk будет ошеломляющим.
