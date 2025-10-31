Пентагон дал "зеленый свет" на передачу ракет Tomahawk Украине – СМИ
© AP Photo Ford WilliamsЭсминец USS Porter (DDG 78) запускает ракету "Томагавк"
© AP Photo Ford Williams
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Министерство войны США одобрило поставку киевскому режиму крылатых ракет Tomahawk, оставив окончательное решение данного вопроса за президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.
"Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине ракет большой дальности Tomahawk после оценки того, что это не окажет негативного влияния на запасы США, оставив окончательное политическое решение за президентом Дональдом Трампом", - говорится в публикации.
По словам собеседников телеканала, хотя Пентагон не испытывает опасений по поводу запасов Tomahawk, представители министерства войны США "все еще пытаются решить, как Украина будет готовить и размещать ракеты".
"По-прежнему существует несколько оперативных вопросов, которые необходимо решить, чтобы Украина могла эффективно использовать ракеты", - отмечается в статье.
Ранее Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 окттября признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта. Глава Белого дома также заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.
Президент России Владимир Путин заявил, что ответ Москвы в случае нанесения ударов по территории России американскими ракетами Tomahawk будет ошеломляющим.