https://crimea.ria.ru/20251031/pentagon-dal-zelenyy-svet-na-peredachu-raket-tomahawk-ukraine--smi-1150589477.html

Пентагон дал "зеленый свет" на передачу ракет Tomahawk Украине – СМИ

Пентагон дал "зеленый свет" на передачу ракет Tomahawk Украине – СМИ - РИА Новости Крым, 31.10.2025

Пентагон дал "зеленый свет" на передачу ракет Tomahawk Украине – СМИ

Министерство войны США одобрило поставку киевскому режиму крылатых ракет Tomahawk, оставив окончательное решение данного вопроса за президентом Дональдом... РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T21:18

2025-10-31T21:18

2025-10-31T21:18

ракета tomahawk

новости

сша

сми

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150264301_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_d67b4e6cf71741d62a36152c5fc1eb46.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Министерство войны США одобрило поставку киевскому режиму крылатых ракет Tomahawk, оставив окончательное решение данного вопроса за президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.По словам собеседников телеканала, хотя Пентагон не испытывает опасений по поводу запасов Tomahawk, представители министерства войны США "все еще пытаются решить, как Украина будет готовить и размещать ракеты".Ранее Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 окттября признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта. Глава Белого дома также заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.Президент России Владимир Путин заявил, что ответ Москвы в случае нанесения ударов по территории России американскими ракетами Tomahawk будет ошеломляющим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракета tomahawk, новости, сша, сми, новости, украина