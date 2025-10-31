Рейтинг@Mail.ru
О "Буревестнике" и "Посейдоне" Путин говорил еще в 2018 году – Шойгу - РИА Новости Крым, 31.10.2025
О "Буревестнике" и "Посейдоне" Путин говорил еще в 2018 году – Шойгу
О "Буревестнике" и "Посейдоне" Путин говорил еще в 2018 году – Шойгу - РИА Новости Крым, 31.10.2025
О "Буревестнике" и "Посейдоне" Путин говорил еще в 2018 году – Шойгу
Об оружии типа "Буревестник" и "Посейдон" президент России Владимир Путин сообщал еще в 2018 году – это не должно было стать неожиданностью. Об этом заявил на... РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Об оружии типа "Буревестник" и "Посейдон" президент России Владимир Путин сообщал еще в 2018 году – это не должно было стать неожиданностью. Об этом заявил на пресс-конференции в рамках международного фестиваля "Народы России и СНГ" секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что если кто-то тогда этому не поверил, то придется поверить сейчас."Может быть, кто-то не поверил тогда. Теперь придется поверить", – сказал секретарь Совбеза РФ.29 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции в Центральном военном клиническом госпитале в Москве заявил, что Россия провела успешные испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, который по мощности значительно превышает межконтинентальную ракету "Сармат".26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов на совещании доложил президенту РФ, Верховному Главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о том, что на недавней тренировке ядерных сил ВС РФ испытали новые образцы вооружений. Финальные тесты крылатых ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник" завершены – ракета пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов.Кроме того, 22 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в рамках ДСНВ после его истечения 5 февраля 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль ответил на заявление Трампа о начале ядерных испытанийЗапад взял паузу после запуска Россией "Буревестника" - что дальшеСпособов перехвата не существует: Путин об установке "Посейдон"
Новости
О "Буревестнике" и "Посейдоне" Путин говорил еще в 2018 году – Шойгу

Шойгу – "Буревестник" и "Посейдон" не должны были стать неожиданностью

13:38 31.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Об оружии типа "Буревестник" и "Посейдон" президент России Владимир Путин сообщал еще в 2018 году – это не должно было стать неожиданностью. Об этом заявил на пресс-конференции в рамках международного фестиваля "Народы России и СНГ" секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

"Если говорить, что вдруг стало наше новое оружие, я имею в виду "Буревестник" и "Посейдон", неожиданностью, то здесь я могу сказать одно, никакой неожиданности в этом нет. Владимир Владимирович с большой трибуны во время послания Федеральному собранию сказал в 2018 году", – напомнил Шойгу.

Он подчеркнул, что если кто-то тогда этому не поверил, то придется поверить сейчас.
"Может быть, кто-то не поверил тогда. Теперь придется поверить", – сказал секретарь Совбеза РФ.
29 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции в Центральном военном клиническом госпитале в Москве заявил, что Россия провела успешные испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, который по мощности значительно превышает межконтинентальную ракету "Сармат".
26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов на совещании доложил президенту РФ, Верховному Главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о том, что на недавней тренировке ядерных сил ВС РФ испытали новые образцы вооружений. Финальные тесты крылатых ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник" завершены – ракета пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов.
Кроме того, 22 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в рамках ДСНВ после его истечения 5 февраля 2026 года.
