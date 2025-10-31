https://crimea.ria.ru/20251031/novosti-svo-armiya-rossii-porazhaet-klyuchevye-pozitsii-vsu-1150576889.html

Новости СВО: армия России поражает ключевые позиции ВСУ

Новости СВО: армия России поражает ключевые позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 31.10.2025

Новости СВО: армия России поражает ключевые позиции ВСУ

С 25 по 31 октября вооруженные силы России уничтожили больше 9100 боевиков Зеленского и 817 единиц техники, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T14:07

2025-10-31T14:07

2025-10-31T14:07

новости сво

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150153943_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_99da957a2dcf8edf8d8e3eb6a79c44f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. С 25 по 31 октября вооруженные силы России уничтожили больше 9100 боевиков Зеленского и 817 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение на линии фронта, поразили живую силу и технику украинских бригад в Сумской области.На Харьковском направлении уничтожены формирования пяти бригад различного назначения. Потери противника составили больше 1320 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, 73 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии.Подразделения "Запада" освободили населенный пункт Садовое Харьковской области. Поражены формирования 12 бригад. В районе Купянска продолжается зачистка окруженной группировки ВСУ. С 27 по 31 октября противник потерял больше 205 военнослужащих и 27 единиц техники, три вражеских боевика сдались в плен. Всего потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили больше 1600 военных, 28 танков и боевых бронированных машин, 137 авто и 10 орудий полевой артиллерии.Группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены 9 бригад. Потери противника составили более 1330 военнослужащих, 40 танков и боевых бронированных машин, 123 автомобиля, 27 орудий и 13 станций радиоэлектронной борьбы.Войска "Центра" улучшили положение на переднем крае, поражены танковые, механизированные и многие другие бригады ВСУ. В Красноармейске и Димитрове продолжается уничтожение окруженных формирований противника. Здесь за неделю Киев потерял больше 3520 военных, 27 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 8 орудий.Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны противника, освобождены населенные пункты в Запорожской и Днепропетровской областях. Поражены 10 бригад противника. Потери врага составили до 1950 военнослужащих, 14 бронированных машин и 108 автомобилей.Группировка "Днепр" поразила формирования двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны. Потери ВСУ составили до 395 военных, четыре бронированные машины, 77 авто и три орудия.С помощью средств ПВО сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 10 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые ракеты "Нептун" и 1701 беспилотник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251031/v-otvet-na-terakty-rossiya-udarila-po-voennym-obektam-ukrainy-1150576016.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина