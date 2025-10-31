https://crimea.ria.ru/20251031/nad-krymom-otrabotala-pvo-1150589916.html
Над Крымом отработала ПВО: 34 дрона сбиты над тремя регионами России
Над Крымом отработала ПВО: 34 дрона сбиты над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Над Крымом отработала ПВО: 34 дрона сбиты над тремя регионами России
Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 38 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, большую часть - над Белгородской областью, РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T23:33
2025-10-31T23:33
2025-10-31T23:36
крым
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 38 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, большую часть - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e845d841a8010f705eb339c847415aca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
Над Крымом отработала ПВО: 34 дрона сбиты над тремя регионами России
Над Крымом сбили два дрона ВСУ
23:33 31.10.2025 (обновлено: 23:36 31.10.2025)