Над Крымом отработала ПВО: 34 дрона сбиты над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Над Крымом отработала ПВО: 34 дрона сбиты над тремя регионами России
Над Крымом отработала ПВО: 34 дрона сбиты над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Над Крымом отработала ПВО: 34 дрона сбиты над тремя регионами России
Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 38 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, большую часть - над Белгородской областью, РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T23:33
2025-10-31T23:36
крым
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 38 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, большую часть - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
крым
РИА Новости Крым
крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
Над Крымом отработала ПВО: 34 дрона сбиты над тремя регионами России

Над Крымом сбили два дрона ВСУ

23:33 31.10.2025 (обновлено: 23:36 31.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 38 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, большую часть - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 БПЛА – над территорией Белгородской области и по два БПЛА – над территориями Воронежской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
КрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМинистерство обороны РФ
 
