На севере Крыма открыли 16 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150574258_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2cbf03bb1d1b14f2be2453544ed10943.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В 16 селах Джанкойского района Крыма введены в эксплуатацию модульные ФАПы и врачебные амбулатории. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.Модульные здания врачебных амбулаторий открыты в селах Стальное, Заречное, Ермаково, Лобаново, Победное, Целинное, здания фельдшерско-акушерских пунктов – в селах Апрелевка, Выпасное, Источное, Колоски, Ларино, Озерки, Родное, Солонцовое, Столбовое, Тутовое, уточнили специалисты.В помещениях оборудованы кабинеты приема пациентов, смотровые кабинеты с гинекологическим креслом, процедурные, прививочные и стерилизационные, комнаты для хранения лекарственных препаратов. Медучреждения укомплектованы мебелью, компьютерной техникой и необходимым оборудованием.Здания подключены ко всем инженерным коммуникациям. Выполнено благоустройство прилегающих территории, обеспечена доступность для маломобильных групп населения, подчеркнули в ведомстве.ФАПы и врачебные амбулатории открыты в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Общая стоимость строительства данных объектов составила – 338,9 миллионов рублей.В июле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов. Также ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в республике в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские курорты внедрят уникальные разработки местных ученых в медицинуВ Крыму прививки от гриппа получили почти полмиллиона человекДевять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе Крыма

