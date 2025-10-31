На Кубани предотвратили теракт на железной дороге

https://crimea.ria.ru/20251031/na-kubani-predotvratili-terakt-na-zheleznoy-doroge-1150575928.html
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодаре, задержан агент проукраинской террористической организаци. Об этом сообщает УФСБ России по региону.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодаре, задержан агент проукраинской террористической организаци. Об этом сообщает УФСБ России по региону."УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином России 1981 г.р", - говорится в сообщении.При подходе к месту совершения преступления фигуранта задержали сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю. Пострадавших нет, ущерб не нанесен.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к теракту) и еще трем статьям.
13:28 31.10.2025 (обновлено: 13:39 31.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодаре, задержан агент проукраинской террористической организаци. Об этом сообщает УФСБ России по региону.
"УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином России 1981 г.р", - говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина связался с представителем проукраинской террористической организации, по указанию которого изготовил зажигательную смесь для поджога электрооборудования на железной дороге.
При подходе к месту совершения преступления фигуранта задержали сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю. Пострадавших нет, ущерб не нанесен.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к теракту) и еще трем статьям.
