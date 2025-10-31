https://crimea.ria.ru/20251031/na-khersonschine-otremontirovali-20-km-veduschey-v-krym-trassy-1150587063.html

На Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы

В Херсонской области завершили капремонт 20-километрового участка трассы "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", связывающий новый российский регион с Крымом.

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области завершили капремонт 20-километрового участка трассы "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", связывающий новый российский регион с Крымом. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.По словам Хуснуллина, при работах специалисты применили передовые технологии дорожного строительства, сняв старое покрытие и использовав его повторно для приготовления органоминеральных смесей.В августе этого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале ремонта магистрали федерального значения М-17, связывающей Херсонщину с Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три года Уникальные сооружения на трассе "Таврида" в Крыму: какое самое большое Когда достроят трассу в обход Алушты на Южный берег Крыма

