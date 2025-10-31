Рейтинг@Mail.ru
На Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы - РИА Новости Крым, 31.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251031/na-khersonschine-otremontirovali-20-km-veduschey-v-krym-trassy-1150587063.html
На Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы
На Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы - РИА Новости Крым, 31.10.2025
На Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы
В Херсонской области завершили капремонт 20-километрового участка трассы "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", связывающий новый российский регион с Крымом. Об РИА Новости Крым, 31.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150586916_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a83efdba04c9dd6fcededf005d0b743f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области завершили капремонт 20-километрового участка трассы "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", связывающий новый российский регион с Крымом. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.По словам Хуснуллина, при работах специалисты применили передовые технологии дорожного строительства, сняв старое покрытие и использовав его повторно для приготовления органоминеральных смесей.В августе этого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале ремонта магистрали федерального значения М-17, связывающей Херсонщину с Крымом.
На Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы

В Херсонской области завершили ремонт 20-километрового участка ведущей в Крым трассы

17:47 31.10.2025
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКапремонт 20-километрового участка трассы "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь"
Капремонт 20-километрового участка трассы Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области завершили капремонт 20-километрового участка трассы "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", связывающий новый российский регион с Крымом. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
"Этот маршрут соединяет Херсонскую область с Республикой Крым и проходит через несколько опорных населенных пунктов, обеспечивая связность регионов южного направления и центров их экономической и социальной активности", - написал вице-премьер в своем Telegram-канале.
По словам Хуснуллина, при работах специалисты применили передовые технологии дорожного строительства, сняв старое покрытие и использовав его повторно для приготовления органоминеральных смесей.
В августе этого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале ремонта магистрали федерального значения М-17, связывающей Херсонщину с Крымом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три года
Уникальные сооружения на трассе "Таврида" в Крыму: какое самое большое
Когда достроят трассу в обход Алушты на Южный берег Крыма
 
Заголовок открываемого материала
Лента новостейМолния