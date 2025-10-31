https://crimea.ria.ru/20251031/na-khersonschine-otremontirovali-20-km-veduschey-v-krym-trassy-1150587063.html
На Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы
На Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы - РИА Новости Крым, 31.10.2025
На Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы
В Херсонской области завершили капремонт 20-километрового участка трассы "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", связывающий новый российский регион с Крымом. Об РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T17:47
2025-10-31T17:47
2025-10-31T17:47
марат хуснуллин
ремонт дорог
ремонт дорог в херсонской области
ремонт и строительство дорог
новые регионы россии
херсонская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150586916_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a83efdba04c9dd6fcededf005d0b743f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области завершили капремонт 20-километрового участка трассы "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", связывающий новый российский регион с Крымом. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.По словам Хуснуллина, при работах специалисты применили передовые технологии дорожного строительства, сняв старое покрытие и использовав его повторно для приготовления органоминеральных смесей.В августе этого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале ремонта магистрали федерального значения М-17, связывающей Херсонщину с Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три года Уникальные сооружения на трассе "Таврида" в Крыму: какое самое большое Когда достроят трассу в обход Алушты на Южный берег Крыма
новые регионы россии
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150586916_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9405f0dbc1ca88828e8d3f9f71ad5d0b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат хуснуллин, ремонт дорог, ремонт дорог в херсонской области, ремонт и строительство дорог, новые регионы россии, херсонская область, новости
На Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы
В Херсонской области завершили ремонт 20-километрового участка ведущей в Крым трассы