Любимый Лелик и Волк на все времена: ко дню рождения Анатолия Папанова

Любимый Лелик и Волк на все времена: ко дню рождения Анатолия Папанова - РИА Новости Крым, 31.10.2025

Любимый Лелик и Волк на все времена: ко дню рождения Анатолия Папанова

103 года назад родился знаменитый советский актер театра и кино, Народный артист СССР Анатолий Папанов. Его Волка из "Ну, погоди!", Лелика из "Бриллиантовой... РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T09:56

2025-10-31T09:56

2025-10-31T09:00

кино

память

культура

общество

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. 103 года назад родился знаменитый советский актер театра и кино, Народный артист СССР Анатолий Папанов. Его Волка из "Ну, погоди!", Лелика из "Бриллиантовой руки", Кису из "12 стульев", Серпилина из "Живых и мертвых" знают и помнят. Некоторые факты из биографии народного любимца в день его рождения – в нашем материале.До того как стать актером, Папанов работал литейщиком в ремонтных мастерских 2-го Московского шарикоподшипникового завода. С первых дней Великой Отечественной сражался на фронте. После тяжелого ранения в 1942-ом вернулся в Москву и окончил ГИТИС. Затем в его жизни были яркие роли в фильмах "Берегись автомобиля", "Бриллиантовая рука", "Служили два товарища", "По семейным обстоятельствам" и многих других.Многим поколениям он запомнился он как Лелик из фильма "Бриллиантовая рука", однако самому актеру этот персонаж совсем не нравился.Артист мечтал сыграть в более драматичных и серьезных ролях, но его "примитивный гротеск" у Гайдая потряс советского зрителя.Папанов был блестящим актером озвучки, его голосом говорили персонажи различных мультфильмов, чего стоит только Волк из "Ну, погоди!" режиссера Вячеслава Котеночкина.Последней картиной мэтра стало "Холодное лето 53-го", где Папанов сыграл Копалыча – бывшего инженера, осужденного по политической статье. Съемки проходили в карельской деревушке. Фильм вышел уже после смерти актера в 1988 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

