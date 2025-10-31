https://crimea.ria.ru/20251031/krymskiy-most-seychas-ochered-s-obeikh-storon-prodolzhaet-rasti-1150585957.html
Крымский мост сейчас: очередь с обеих сторон продолжает расти
Крымский мост сейчас: очередь с обеих сторон продолжает расти - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Крымский мост сейчас: очередь с обеих сторон продолжает расти
Очереди перед досмотровыми пунктами Крымского моста продолжают расти с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T17:14
2025-10-31T17:14
2025-10-31T17:14
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крым
новости крыма
тамань
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120608_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_90e7dc7ff3a135d2024f7628bd63592c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Очереди перед досмотровыми пунктами Крымского моста продолжают расти с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Крымского полуострова проезда ожидают 310 машин.Очередь на транспортном переходе начала образовываться в пятницу днем. В 14.00 со стороны Керчи собрались 148 авто. Спустя час, проезда с обеих сторон ожидали уже почти 300 авто.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности. С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
тамань
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120608_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_2657693e0aec80b0a90f48a149073edf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, тамань, керчь
Крымский мост сейчас: очередь с обеих сторон продолжает расти
Крымский мост сейчас - в очередях находятся 488 транспортных средств