Крымский мост сейчас: очередь с обеих сторон продолжает расти

Крымский мост сейчас: очередь с обеих сторон продолжает расти

2025-10-31T17:14

2025-10-31T17:14

2025-10-31T17:14

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крым

новости крыма

тамань

керчь

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Очереди перед досмотровыми пунктами Крымского моста продолжают расти с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Крымского полуострова проезда ожидают 310 машин.Очередь на транспортном переходе начала образовываться в пятницу днем. В 14.00 со стороны Керчи собрались 148 авто. Спустя час, проезда с обеих сторон ожидали уже почти 300 авто.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности. С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

