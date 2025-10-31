Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - очередь растет с обеих сторон - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - очередь растет с обеих сторон
Крымский мост сейчас - очередь растет с обеих сторон - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Крымский мост сейчас - очередь растет с обеих сторон
На Крымском мосту выросли очереди с обеих сторон - проезда ждут почти 300 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T15:23
2025-10-31T15:23
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросли очереди с обеих сторон - проезда ждут почти 300 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 15.00, в очереди со стороны Керчи находятся 195 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа.Также начал образовываться затор со стороны Краснодарского края, проезда ждут 85 машин.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности. С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани и и Керчи. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - очередь растет с обеих сторон

На Крымском мосту очередь растет с обеих сторон

15:23 31.10.2025
 
© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту
© Виталий Тимкив
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросли очереди с обеих сторон - проезда ждут почти 300 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
По состоянию на 15.00, в очереди со стороны Керчи находятся 195 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа.
Также начал образовываться затор со стороны Краснодарского края, проезда ждут 85 машин.
Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности. С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани и и Керчи. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТамань
 
Лента новостейМолния