Крымский мост сейчас - обстановка на 21 час

Крымский мост сейчас - обстановка на 21 час

31.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросли очереди с обеих сторон - проезда ждут более 400 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 21.00, в очереди со стороны Керчи находятся 384 транспортных средства. Время ожидания составляет более часа.Также остается затор со стороны Краснодарского края, проезда ждут 96 машин.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности. С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани и и Керчи. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

