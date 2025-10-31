https://crimea.ria.ru/20251031/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-21-chas-1150589627.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 21 час
На Крымском мосту выросли очереди с обеих сторон - проезда ждут более 400 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросли очереди с обеих сторон - проезда ждут более 400 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 21.00, в очереди со стороны Керчи находятся 384 транспортных средства. Время ожидания составляет более часа.Также остается затор со стороны Краснодарского края, проезда ждут 96 машин.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности. С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани и и Керчи. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
