Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны

31.10.2025

Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны - РИА Новости Крым, 31.10.2025

Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Запрет МИД Украины иностранным и украинским СМИ попасть к находящимся в "котлах" военным ВСУ является признанием катастрофы. Об этом заявили в Минобороны РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенков.По его словам, этим запретом МИД Украины пытается обмануть своих же граждан и международное сообщество."Запрет на въезд в эти "котлы" по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины", – подчеркнул Конашенков.Конечной целью этих действий, по его словам, является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, которые Запад направляет Украине на войну с Россией.Как сообщалось, Минобороны России получило приказ Верховного Главнокомандующего РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов, где заблокированы ВСУ.Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих, подчеркнули в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

