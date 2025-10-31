Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Запрет МИД Украины иностранным и украинским СМИ попасть к находящимся в "котлах" военным ВСУ является признанием катастрофы. Об этом заявили в Минобороны РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенков.По его словам, этим запретом МИД Украины пытается обмануть своих же граждан и международное сообщество."Запрет на въезд в эти "котлы" по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины", – подчеркнул Конашенков.Конечной целью этих действий, по его словам, является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, которые Запад направляет Украине на войну с Россией.Как сообщалось, Минобороны России получило приказ Верховного Главнокомандующего РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов, где заблокированы ВСУ.Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих, подчеркнули в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны

Киев признает катастрофичность ситуации для остатков ВСУ - заявление Минобороны России

10:52 31.10.2025 (обновлено: 11:11 31.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Запрет МИД Украины иностранным и украинским СМИ попасть к находящимся в "котлах" военным ВСУ является признанием катастрофы. Об этом заявили в Минобороны РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенков.
"Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске", - говорится в сообщении.
По его словам, этим запретом МИД Украины пытается обмануть своих же граждан и международное сообщество.
"Запрет на въезд в эти "котлы" по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины", – подчеркнул Конашенков.
Конечной целью этих действий, по его словам, является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, которые Запад направляет Украине на войну с Россией.
Как сообщалось, Минобороны России получило приказ Верховного Главнокомандующего РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов, где заблокированы ВСУ.
Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих, подчеркнули в МО РФ.
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУМинистерство обороны РФНовости СВОНовостиИгорь Конашенков
 
