https://crimea.ria.ru/20251031/kiev-priznaet-katastrofu-na-fronte---zayavlenie-minoborony-1150571101.html
Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны
Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны
Запрет МИД Украины иностранным и украинским СМИ попасть к находящимся в "котлах" военным ВСУ является признанием катастрофы. Об этом заявили в Минобороны РФ со... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T10:52
2025-10-31T10:52
2025-10-31T11:11
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
новости сво
новости
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141792837_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b9af69394eeb68885457fe734f8ca692.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Запрет МИД Украины иностранным и украинским СМИ попасть к находящимся в "котлах" военным ВСУ является признанием катастрофы. Об этом заявили в Минобороны РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенков.По его словам, этим запретом МИД Украины пытается обмануть своих же граждан и международное сообщество."Запрет на въезд в эти "котлы" по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины", – подчеркнул Конашенков.Конечной целью этих действий, по его словам, является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, которые Запад направляет Украине на войну с Россией.Как сообщалось, Минобороны России получило приказ Верховного Главнокомандующего РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов, где заблокированы ВСУ.Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих, подчеркнули в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141792837_59:0:970:683_1920x0_80_0_0_688dbcb5e347c47ec7522cdbc557397a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости сво, новости, игорь конашенков
Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны
Киев признает катастрофичность ситуации для остатков ВСУ - заявление Минобороны России
10:52 31.10.2025 (обновлено: 11:11 31.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Запрет МИД Украины иностранным и украинским СМИ попасть к находящимся в "котлах" военным ВСУ является признанием катастрофы. Об этом заявили в Минобороны РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенков.
"Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске", - говорится в сообщении.
По его словам, этим запретом МИД Украины пытается обмануть своих же граждан и международное сообщество.
"Запрет на въезд в эти "котлы" по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины", – подчеркнул Конашенков.
Конечной целью этих действий, по его словам, является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, которые Запад направляет Украине на войну с Россией.
Как сообщалось
, Минобороны России получило приказ Верховного Главнокомандующего РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов, где заблокированы ВСУ.
Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих, подчеркнули в МО РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.