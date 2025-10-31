https://crimea.ria.ru/20251031/karantin-po-beshenstvu-vveli-v-ternovskom-munitsipalitete-sevastopolya-1150568956.html

Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя

Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя

2025-10-31T09:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Карантин введен в Терновском муниципальном округе Севастополя из-за выявления случая заболевания бешенством дикой куницы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. В госветслужбу обратился житель села Родное, которого ночью покусала дикая куница. Животное забралось в дом через приоткрытое окно. Утром во дворе мужчина обнаружил труп куницы и доставил его в ветеринарную лабораторию, где и подтвердили вирус бешенства.Государственной ветслужбой проводятся все необходимые мероприятия. В первую очередь – клинический осмотр и профилактическая вакцинация собак кошек, а также восприимчивых сельскохозяйственных животных, которые живут в соседних населенных пунктах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число зараженных бешенством лис вблизи городовВ Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенкомВ Севастополе бесплатно вакцинируют кошек и собак – как привить питомца

