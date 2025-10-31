Рейтинг@Mail.ru
Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя
Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя
Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя
Карантин введен в Терновском муниципальном округе Севастополя из-за выявления случая заболевания бешенством дикой куницы. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T09:13
2025-10-31T09:13
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
карантин
бешенство в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Карантин введен в Терновском муниципальном округе Севастополя из-за выявления случая заболевания бешенством дикой куницы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. В госветслужбу обратился житель села Родное, которого ночью покусала дикая куница. Животное забралось в дом через приоткрытое окно. Утром во дворе мужчина обнаружил труп куницы и доставил его в ветеринарную лабораторию, где и подтвердили вирус бешенства.Государственной ветслужбой проводятся все необходимые мероприятия. В первую очередь – клинический осмотр и профилактическая вакцинация собак кошек, а также восприимчивых сельскохозяйственных животных, которые живут в соседних населенных пунктах.
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, карантин, бешенство в крыму
Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя

Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя из-за куницы - власти

09:13 31.10.2025
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Карантин введен в Терновском муниципальном округе Севастополя из-за выявления случая заболевания бешенством дикой куницы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
В госветслужбу обратился житель села Родное, которого ночью покусала дикая куница. Животное забралось в дом через приоткрытое окно. Утром во дворе мужчина обнаружил труп куницы и доставил его в ветеринарную лабораторию, где и подтвердили вирус бешенства.
"Пострадавший обратился в медучреждение за антирабической помощью и в настоящее время проходит лечение", - говорится в сообщении.
Государственной ветслужбой проводятся все необходимые мероприятия. В первую очередь – клинический осмотр и профилактическая вакцинация собак кошек, а также восприимчивых сельскохозяйственных животных, которые живут в соседних населенных пунктах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму растет число зараженных бешенством лис вблизи городов
В Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенком
В Севастополе бесплатно вакцинируют кошек и собак – как привить питомца
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяКарантинБешенство в Крыму
 
