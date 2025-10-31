https://crimea.ria.ru/20251031/karantin-po-beshenstvu-vveli-v-ternovskom-munitsipalitete-sevastopolya-1150568956.html
Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя
Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя
Карантин введен в Терновском муниципальном округе Севастополя из-за выявления случая заболевания бешенством дикой куницы. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T09:13
2025-10-31T09:13
2025-10-31T09:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Карантин введен в Терновском муниципальном округе Севастополя из-за выявления случая заболевания бешенством дикой куницы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. В госветслужбу обратился житель села Родное, которого ночью покусала дикая куница. Животное забралось в дом через приоткрытое окно. Утром во дворе мужчина обнаружил труп куницы и доставил его в ветеринарную лабораторию, где и подтвердили вирус бешенства.Государственной ветслужбой проводятся все необходимые мероприятия. В первую очередь – клинический осмотр и профилактическая вакцинация собак кошек, а также восприимчивых сельскохозяйственных животных, которые живут в соседних населенных пунктах.
Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя
Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя из-за куницы - власти