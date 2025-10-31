https://crimea.ria.ru/20251031/kakoy-segodnya-prazdnik-31-oktyabrya-1132425868.html

Какой сегодня праздник: 31 октября

Какой сегодня праздник: 31 октября - РИА Новости Крым, 28.10.2025

Какой сегодня праздник: 31 октября

В последний день октября отмечается Международный день Черного моря, а во многих странах мира празднуется Хэллоуин. Также в этот день под Петербургом открылся... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-31T00:00

2025-10-31T00:00

2025-10-28T21:42

праздники и памятные даты

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111492/02/1114920207_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_6eefb255495ba737f878b81a93c534ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В последний день октября отмечается Международный день Черного моря, а во многих странах мира празднуется Хэллоуин. Также в этот день под Петербургом открылся воспетый Пушкиным Царскосельский лицей, в Лондоне вышла первая книга о приключениях Шерлока Холмса, а в Москве была создана самая популярная российская хэви-металл-группа "Ария".31 октября родились великий советский актер Анатолий Папанов, режиссер "Властелина колец" и "Хоббита" Питер Джексон.Что празднуют в миреВ этот день отмечается Международный день Черного моря. Этот экологический праздник учрежден в честь подписания причерноморскими странами Стратегического плана действий по реабилитации и защите Черного моря. Задача – привлечь внимание международного сообщества к проблемам перелова рыбы, загрязнения воды и глобального потепления.Ежегодно 31 октября, начиная с 2014 года, отмечается Всемирный день городов. Дата была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН с целью привлечения внимания широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации. Согласно данным ООН, в настоящее время более половины населения мира живет в городах, а к 2050 году 68% населения планеты будут являться городскими жителями. На начало 1800-х годов таковых было 2%, а к 1950-му – 30%.В последний день октября во многих странах мира отмечается праздник Хэллоуин, или канун Дня всех святых. Это видоизмененный праздник древних кельтов под названием Самайн (Samhain). Он отмечался на стыке двух сезонов и являлся символом конца сельскохозяйственного года и началом нового. Кельты верили, что эта ночь – самая мистическая в году: грань между миром живых и мертвых стирается, и в мир людей проникает нечистая сила. Чтобы отпугнуть ее, кельты гасили в домах огонь и надевали звериные шкуры. Оставляя возле дома угощение для духов, они, собираясь у костров, приносили в жертву животных, а после жертвоприношения забирали священный огонь домой. В XVIII веке появилась новая традиция: дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским домам, выторговывая сладости.Еще сегодня Международный день экономии и День сурдопереводчика в России. Именины у Иосифа, Давида, Николая, Андрея, Ивана, Сергея.Знаменательные события31 октября 1811 года (по новому стилю) состоялось открытие Императорского Царскосельского лицея. Он был основан по указу императора Александра I как привилегированное высшее учебное заведение для детей дворян в Российской империи. Шесть лет лицеисты изучали Закон Божий, этику, логику, правоведение, русский, французский, немецкий языки и латынь, риторику, историю, географию, математику и физику. Еще обучались танцам, рисованию, фехтованию, верховой езде, плаванию. В русской истории лицей известен в первую очередь как школа, воспитавшая Александра Пушкина. Закрыт в мае 1918 года. Освободившееся здание занял Пролетарский политехникум.В 1892 году английский писатель ирландского происхождения Артур Конан Дойл опубликовал сборник из 12 детективных рассказов "Приключения Шерлока Холмса". По одной из версий, прототипом Шерлока стал преподаватель Конан Дойла – профессор медицины Эдинбургского университета Джозеф Белл. Он удивлял своих учеников способностью по одному взгляду на пациента определять характер и профессию человека, и всегда советовал ученикам пользоваться не только мозгом, но и глазами, обонянием и слухом. По количеству экранизаций фильмы о Шерлоке Холмсе попали в книгу рекордов Гинесса (снято более 200 фильмов, первый из которых – в 1905 году).В 1961 году из Мавзолея на Красной площади вынесли тело бывшего генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. Перезахоронение стало результатом дискуссий по развенчанию культа личности Сталина. Вынос происходил ночью в оцеплении войсками и обстановке строжайшей секретности. Под прикрытием специальных деревянных щитов у стены Кремля вырыли могилу, в которую спустили гроб с телом Сталина. Изначально на ней установили простую плиту из белого мрамора с именем и годами жизни бывшего генсека. В 1970-ом плиту заменили бюстом.31 октября 1985 года считается официальным днем рождения знаменитой российской хард-рок-группы "Ария". Коллектив стал одной из самых успешных российских групп в стиле "хэви-метал". "Ария" образовалась из ВИА "Поющие сердца". В новую группу вошли Валерий Кипелов (вокал), Александр Львов (ударные), Кирилл Покровский (клавиши), Владимир Холстинин (гитара) и Алик Грановский (бас-гитара). Большая часть текстов группы написана поэтами Маргаритой Пушкиной и Александром Елиным. Самые известные хиты: "Герой асфальта", "Улица роз", "Штиль", "Осколок льда", "Колизей", "Бой продолжается" и другие. Согласно опросам, "Ария" входит в десятку самых известных рок-групп России.Кто родилсяВ 1922 году родился знаменитый советский актер театра и кино, Народный артист СССР Анатолий Папанов. До того, как стать актером, Папанов работал литейщиком в ремонтных мастерских 2-го Московского шарикоподшипникового завода. С первых дней Великой Отечественной сражался на фронте. После тяжелого ранения в 1942-ом вернулся в Москву и окончил ГИТИС. Затем в его жизни были яркие роли в фильмах "Берегись автомобиля", "Бриллиантовая рука", "Служили два товарища", "По семейным обстоятельствам" и многих других. Последняя кинороль – Копалыч в драме "Холодное лето пятьдесят третьего" (1988). Фильм вышел уже после смерти актера.64 года исполняется новозеландскому кинорежиссеру, сценаристу, актеру и продюсеру Питеру Джексону. Он приобрел всемирную известность после выхода на экраны кинотрилогии "Властелин колец" по произведению Дж. Р. Р. Толкина. Потом была трилогия "Хоббит". Награжден тремя премиями "Оскар", включая награду лучшему режиссеру.В 1963 году родился американский комедийный киноактер Роб Шнайдер. Приобрел большую популярность после главной роли в фильме "Мужчина по вызову" (1999). Также известен по ролям в комедиях "Животное", "Цыпочка", "Одноклассники" и других. Герои Шнайдера – недотепы и неудачники, но неудачники предприимчивые, которые всегда могут найти выход из затруднительной ситуации, даже если этот выход приведет их к еще большим неприятностям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, в мире