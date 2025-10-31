https://crimea.ria.ru/20251031/kak-razvivaetsya-ekonomika-kryma-v-usloviyakh-novykh-sanktsiy-1150540912.html
Как развивается экономика Крыма в условиях новых санкций
Как развивается экономика Крыма в условиях новых санкций
Экономика Крыма развивается устойчивыми темпами, что подтверждает анализ всех показателей и индексов, озвученных на недавнем экономическом совете при... РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Экономика Крыма развивается устойчивыми темпами, что подтверждает анализ всех показателей и индексов, озвученных на недавнем экономическом совете при председателе Госсовета республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.В частности, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в Крыму за период с январь по август текущего года показал в Крыму хороший результат – 107,4%, рассказала она."То есть мы идем в плюс. В том числе у нас с плюсом выполнение бюджетных показателей, если мы сравниваем с предыдущим годом. И здесь можно говорить о базовых принципах 120% роста на сегодняшний момент", – добавила Виноградова.Она отметила, что пока речь идет о неполных показателях 2025 года, но подчеркнула, что имеющая место тенденция идет из года в год все 11 лет нахождения Крыма в составе Российской Федерации.Этому способствуют, в частности, меры поддержки, которые и оказываются и федеральным центром, и внедряются на республиканском уровне, подчеркнула она.По словам Виноградовой, такая политика способствует как росту объема продукта, так и числа предпринимателей в республике и увеличению поступлений налогов."Каждый год растет число юридических лиц, самозанятых и индивидуальных предпринимателей, и здесь цифра (прироста – ред.) стабильна", – отметила Виноградова.Все это вместе, по ее словам, и обсуловило возможность того, что бюджет Крыма на следующий год и плановый период 2027 и 2028 годов тоже теперь "идет с плюсом", согласно принятому проекту.Ранее Виноградова высказала мнение, что бюджет Крыма на 2026 год будет принят до конца ноября.Совет министров Республики Крым утвердил проект бюджета РК на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в четверг, 30 октября. Финансовый план доходов и расходов региона рассчитали исходя из базового прогноза развития его экономики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Федеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкцийНа дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три годаВывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России
Экономика Крыма развивается устойчивыми темпами – депутат Госсовета РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым.
Экономика Крыма развивается устойчивыми темпами, что подтверждает анализ всех показателей и индексов, озвученных на недавнем экономическом совете при председателе Госсовета республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила председатель ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
"Мы говорили о параметрах экономических за девять месяцев текущего года, и действительно, Крыму есть чем гордиться. У нас очень хорошие на сегодняшний момент показатели, индексы", – сказала Виноградова.
В частности, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в Крыму за период с январь по август текущего года показал в Крыму хороший результат – 107,4%, рассказала она.
"То есть мы идем в плюс. В том числе у нас с плюсом выполнение бюджетных показателей, если мы сравниваем с предыдущим годом. И здесь можно говорить о базовых принципах 120% роста на сегодняшний момент", – добавила Виноградова.
Она отметила, что пока речь идет о неполных показателях 2025 года, но подчеркнула, что имеющая место тенденция идет из года в год все 11 лет нахождения Крыма в составе Российской Федерации.
"И я думаю думаю, что, как и во все предыдущие циклы, мы увидим, что бюджет текущего года будет выполнен с ростом. Потому что экономика Крыма на данный момент развивается устойчивыми темпами. И мы видим хорошую, сбалансированную налоговую политику", – сказала Виноградова.
Этому способствуют, в частности, меры поддержки, которые и оказываются и федеральным центром, и внедряются на республиканском уровне, подчеркнула она.
По словам Виноградовой, такая политика способствует как росту объема продукта, так и числа предпринимателей в республике и увеличению поступлений налогов.
"Каждый год растет число юридических лиц, самозанятых и индивидуальных предпринимателей, и здесь цифра (прироста – ред.) стабильна", – отметила Виноградова.
Все это вместе, по ее словам, и обсуловило возможность того, что бюджет Крыма на следующий год и плановый период 2027 и 2028 годов тоже теперь "идет с плюсом", согласно принятому проекту.
"Более 230 миллиардов доходов, около 235 миллиардов расходов. Если мы сравниваем с бюджетом прошлого года, то это плюс около 10 миллиардов. Дефицит остался на том же уровне. То есть мы можем говорить, что бюджет следующего цикла у нас тоже больше, чем предыдущего", – подытожила гостья эфира.
Ранее Виноградова высказала мнение, что бюджет Крыма на 2026 год будет принят до конца ноября.
Совет министров Республики Крым утвердил проект бюджета РК на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
в четверг, 30 октября. Финансовый план доходов и расходов региона рассчитали исходя из базового прогноза развития его экономики.
