https://crimea.ria.ru/20251031/kak-razvivaetsya-ekonomika-kryma-v-usloviyakh-novykh-sanktsiy-1150540912.html

Как развивается экономика Крыма в условиях новых санкций

Как развивается экономика Крыма в условиях новых санкций - РИА Новости Крым, 31.10.2025

Как развивается экономика Крыма в условиях новых санкций

Экономика Крыма развивается устойчивыми темпами, что подтверждает анализ всех показателей и индексов, озвученных на недавнем экономическом совете при... РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T06:49

2025-10-31T06:49

2025-10-31T06:43

радио "спутник в крыму"

ольга виноградова

экономика крыма

крым

новости крыма

санкции против россии

санкции

крым под санкциями

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148917499_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_d8e1c3332a01dc25ce804d0f7f3f9a9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Экономика Крыма развивается устойчивыми темпами, что подтверждает анализ всех показателей и индексов, озвученных на недавнем экономическом совете при председателе Госсовета республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.В частности, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в Крыму за период с январь по август текущего года показал в Крыму хороший результат – 107,4%, рассказала она."То есть мы идем в плюс. В том числе у нас с плюсом выполнение бюджетных показателей, если мы сравниваем с предыдущим годом. И здесь можно говорить о базовых принципах 120% роста на сегодняшний момент", – добавила Виноградова.Она отметила, что пока речь идет о неполных показателях 2025 года, но подчеркнула, что имеющая место тенденция идет из года в год все 11 лет нахождения Крыма в составе Российской Федерации.Этому способствуют, в частности, меры поддержки, которые и оказываются и федеральным центром, и внедряются на республиканском уровне, подчеркнула она.По словам Виноградовой, такая политика способствует как росту объема продукта, так и числа предпринимателей в республике и увеличению поступлений налогов."Каждый год растет число юридических лиц, самозанятых и индивидуальных предпринимателей, и здесь цифра (прироста – ред.) стабильна", – отметила Виноградова.Все это вместе, по ее словам, и обсуловило возможность того, что бюджет Крыма на следующий год и плановый период 2027 и 2028 годов тоже теперь "идет с плюсом", согласно принятому проекту.Ранее Виноградова высказала мнение, что бюджет Крыма на 2026 год будет принят до конца ноября.Совет министров Республики Крым утвердил проект бюджета РК на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в четверг, 30 октября. Финансовый план доходов и расходов региона рассчитали исходя из базового прогноза развития его экономики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Федеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкцийНа дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три годаВывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга виноградова, экономика крыма, крым, новости крыма, санкции против россии, санкции, крым под санкциями