https://crimea.ria.ru/20251031/iz-za-utechki-v-yalte-bez-gaza-ostalis-neskolko-ulits-1150567856.html
Из-за утечки в Ялте без газа остались несколько улиц
2025-10-31T07:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Из-за утечки газа в Ялте отключили потребителей на нескольких улицах. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".
Накануне в аварийно-диспетчерскую службу ялтинского управления газового хозяйства поступила заявка о запахе газа в переулке Лавровом.
"По прибытию на место обнаружена утечка газа на фланцевом соединении надземного газопровода среднего давления. С целью локализации и ликвидации аварийной ситуации газоснабжение было ограничено", - проинформировали на предприятии.
Отключены были потребители на ул. Боткинская, Кирова, Чехова и в переулке Лавровый. После устранения утечки и выполнения ремонтных работ подачу газа потребителям возобновили. Сейчас газоснабжение восстановлено в полном объеме.
