Из-за утечки в Ялте без газа остались несколько улиц

Из-за утечки газа в Ялте отключили потребителей на нескольких улицах. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".

2025-10-31T07:38

2025-10-31T07:38

2025-10-31T07:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Из-за утечки газа в Ялте отключили потребителей на нескольких улицах. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".Накануне в аварийно-диспетчерскую службу ялтинского управления газового хозяйства поступила заявка о запахе газа в переулке Лавровом. Отключены были потребители на ул. Боткинская, Кирова, Чехова и в переулке Лавровый. После устранения утечки и выполнения ремонтных работ подачу газа потребителям возобновили. Сейчас газоснабжение восстановлено в полном объеме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

