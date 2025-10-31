Рейтинг@Mail.ru
Из-за утечки в Ялте без газа остались несколько улиц - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Из-за утечки в Ялте без газа остались несколько улиц
Из-за утечки в Ялте без газа остались несколько улиц - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Из-за утечки в Ялте без газа остались несколько улиц
Из-за утечки газа в Ялте отключили потребителей на нескольких улицах. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T07:38
2025-10-31T07:38
ялта
газ
крымгазсети
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Из-за утечки газа в Ялте отключили потребителей на нескольких улицах. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".Накануне в аварийно-диспетчерскую службу ялтинского управления газового хозяйства поступила заявка о запахе газа в переулке Лавровом. Отключены были потребители на ул. Боткинская, Кирова, Чехова и в переулке Лавровый. После устранения утечки и выполнения ремонтных работ подачу газа потребителям возобновили. Сейчас газоснабжение восстановлено в полном объеме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
крым
Из-за утечки в Ялте без газа остались несколько улиц

В Ялте без газа остались несколько улиц из-за утечки

07:38 31.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Из-за утечки газа в Ялте отключили потребителей на нескольких улицах. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".
Накануне в аварийно-диспетчерскую службу ялтинского управления газового хозяйства поступила заявка о запахе газа в переулке Лавровом.
"По прибытию на место обнаружена утечка газа на фланцевом соединении надземного газопровода среднего давления. С целью локализации и ликвидации аварийной ситуации газоснабжение было ограничено", - проинформировали на предприятии.
Отключены были потребители на ул. Боткинская, Кирова, Чехова и в переулке Лавровый. После устранения утечки и выполнения ремонтных работ подачу газа потребителям возобновили. Сейчас газоснабжение восстановлено в полном объеме.
