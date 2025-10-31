https://crimea.ria.ru/20251031/ekspert-raskryl-podopleku-zayavleniya-trampa-o-yadernykh-ispytaniyakh-ssha-1150587782.html

Эксперт раскрыл подоплеку заявления Трампа о ядерных испытаниях США

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа о начале испытаний ядерного оружия является в том числе элементом давления на Китай на фоне не особо успешной для американского лидера встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Трамп 30 октября распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия"на равных" с другими странами. Свое решение он обосновал якобы наличием у других государств "программ испытаний".Ранее, 26 октября, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании доложил президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о том, что на недавней тренировке ядерных сил прошли финальные испытания крылатых ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник".По словам политолога, втягивание Китая в перспективные договоренности по стратегическим наступательным вооружениям – давняя задача американских властей, и не только нынешней администрации США.Эксперт обратил внимание на то, что у КНР сейчас недостаточно ядерных вооружений для серьезного диалога в этой области, но через пять лет ситуация будет иной."И это как раз и есть сигнал, что США не только с Россией вступает в некий "диалог действий", но и с Китаем тоже. Трамп будет использовать тактику давления по разного рода направлениям и в отношении КНР. Потому что американские пошлины направлены не только на экономическую, но и на военно-политическую сферу, в том числе на ядерные вооружения", - заключил аналитик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О "Буревестнике" и "Посейдоне" Путин говорил еще в 2018 году – Шойгу Встреча Трампа и Си Цзиньпина: о чем договорились в Южной Корее – мнение Кремль ответил на заявление Трампа о начале ядерных испытаний

