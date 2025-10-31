Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыл подоплеку заявления Трампа о ядерных испытаниях США - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Эксперт раскрыл подоплеку заявления Трампа о ядерных испытаниях США
Эксперт раскрыл подоплеку заявления Трампа о ядерных испытаниях США - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Эксперт раскрыл подоплеку заявления Трампа о ядерных испытаниях США
Заявление президента США Дональда Трампа о начале испытаний ядерного оружия является в том числе элементом давления на Китай на фоне не особо успешной для... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T19:48
2025-10-31T18:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа о начале испытаний ядерного оружия является в том числе элементом давления на Китай на фоне не особо успешной для американского лидера встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Трамп 30 октября распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия"на равных" с другими странами. Свое решение он обосновал якобы наличием у других государств "программ испытаний".Ранее, 26 октября, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании доложил президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о том, что на недавней тренировке ядерных сил прошли финальные испытания крылатых ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник".По словам политолога, втягивание Китая в перспективные договоренности по стратегическим наступательным вооружениям – давняя задача американских властей, и не только нынешней администрации США.Эксперт обратил внимание на то, что у КНР сейчас недостаточно ядерных вооружений для серьезного диалога в этой области, но через пять лет ситуация будет иной."И это как раз и есть сигнал, что США не только с Россией вступает в некий "диалог действий", но и с Китаем тоже. Трамп будет использовать тактику давления по разного рода направлениям и в отношении КНР. Потому что американские пошлины направлены не только на экономическую, но и на военно-политическую сферу, в том числе на ядерные вооружения", - заключил аналитик.
Эксперт раскрыл подоплеку заявления Трампа о ядерных испытаниях США

Слова Трампа о ядерных испытаниях напрямую связаны со встречей с Си Цзиньпином – эксперт

19:48 31.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа о начале испытаний ядерного оружия является в том числе элементом давления на Китай на фоне не особо успешной для американского лидера встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Трамп 30 октября распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия"на равных" с другими странами. Свое решение он обосновал якобы наличием у других государств "программ испытаний".
Ранее, 26 октября, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании доложил президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о том, что на недавней тренировке ядерных сил прошли финальные испытания крылатых ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник".
"Заявление Трампа о начале ядерных испытаний я напрямую связываю со встречей с Си. Не получив всего того, чего хотелось, Трамп решил поступить по-своему… Результаты переговоров, видимо были не самыми удачными для США. Поэтому этим объявлением о ядерных испытаниях Трамп пытается осуществлять давление не только на Россию, но и на Китай", - сказал Шатров.
По словам политолога, втягивание Китая в перспективные договоренности по стратегическим наступательным вооружениям – давняя задача американских властей, и не только нынешней администрации США.
Эксперт обратил внимание на то, что у КНР сейчас недостаточно ядерных вооружений для серьезного диалога в этой области, но через пять лет ситуация будет иной.
"И это как раз и есть сигнал, что США не только с Россией вступает в некий "диалог действий", но и с Китаем тоже. Трамп будет использовать тактику давления по разного рода направлениям и в отношении КНР. Потому что американские пошлины направлены не только на экономическую, но и на военно-политическую сферу, в том числе на ядерные вооружения", - заключил аналитик.
