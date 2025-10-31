Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при ЧП с плавкраном в Севастополе увеличилось до трех
Число погибших при ЧП с плавкраном в Севастополе увеличилось до трех
Число погибших при ЧП с плавкраном в Севастополе увеличилось до трех - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Число погибших при ЧП с плавкраном в Севастополе увеличилось до трех
Число погибших в результате опрокидывания плавкрана в Севастополе увеличилось до трех. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в правоохранительных органах. РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате опрокидывания плавкрана в Севастополе увеличилось до трех. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в правоохранительных органах.ЧП произошло 27 октября в Южной бухте Севастополя. Плавучий кран опрокинулся из-за нештатной ситуации. Изначально сообщалось, что два человека погибли, травмированы более 20 человек, семь из них госпитализировали. Сейчас стало известно, что скончался еще один человек.Ранее в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что расходы по оказанию помощи и поддержке как семьям погибших рабочих, так и пострадавшим сотрудникам и членам их семей возьмет на себя ОСК. Опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран не был введен в эксплуатацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Число погибших при ЧП с плавкраном в Севастополе увеличилось до трех

Количество погибших при опрокидывании плавкрана в Севастополе увеличилось до трех

16:40 31.10.2025 (обновлено: 16:47 31.10.2025)
 
Плавучий кран опрокинулся в Южной бухте Севастополя
Плавучий кран опрокинулся в Южной бухте Севастополя
© Следком России по Крыму и Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате опрокидывания плавкрана в Севастополе увеличилось до трех. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в правоохранительных органах.
ЧП произошло 27 октября в Южной бухте Севастополя. Плавучий кран опрокинулся из-за нештатной ситуации. Изначально сообщалось, что два человека погибли, травмированы более 20 человек, семь из них госпитализировали. Сейчас стало известно, что скончался еще один человек.
"Количество погибших выросло до трех", - сообщил источник.
Ранее в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что расходы по оказанию помощи и поддержке как семьям погибших рабочих, так и пострадавшим сотрудникам и членам их семей возьмет на себя ОСК. Опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран не был введен в эксплуатацию.
Загрязнение акватории Черного моря после ЧП с плавучим краном
28 октября, 23:02
400 тысяч "квадратов" Черного моря загрязнены из-за ЧП с плавучим краном
Лента новостейМолния