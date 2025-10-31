Число погибших при ЧП с плавкраном в Севастополе увеличилось до трех

https://crimea.ria.ru/20251031/chislo-pogibshikh-pri-chp-s-plavkranom-v-sevastopole-uvelichilos-do-trekh-1150584200.html
Число погибших в результате опрокидывания плавкрана в Севастополе увеличилось до трех. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в правоохранительных органах. РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T16:40
2025-10-31T16:40
2025-10-31T16:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате опрокидывания плавкрана в Севастополе увеличилось до трех. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в правоохранительных органах.ЧП произошло 27 октября в Южной бухте Севастополя. Плавучий кран опрокинулся из-за нештатной ситуации. Изначально сообщалось, что два человека погибли, травмированы более 20 человек, семь из них госпитализировали. Сейчас стало известно, что скончался еще один человек.Ранее в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что расходы по оказанию помощи и поддержке как семьям погибших рабочих, так и пострадавшим сотрудникам и членам их семей возьмет на себя ОСК. Опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран не был введен в эксплуатацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
