https://crimea.ria.ru/20251031/chast-feodosii-ostalas-bez-sveta-1150573177.html
Часть Феодосии осталась без света
Часть Феодосии осталась без света - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Часть Феодосии осталась без света
В Феодосии 13 улиц остались без электроснабжения из-за аварийного отключения, сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T12:04
2025-10-31T12:04
2025-10-31T12:04
гуп рк "крымэнерго"
феодосия
отключение электроэнергии в крыму
жкх крыма и севастополя
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141450306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8d923a1629f1fcbc96926bf854208f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии 13 улиц остались без электроснабжения из-за аварийного отключения, сообщили в "Крымэнерго".В пресс-службе предприятия уточнили, что планируемое время восстановления электроснабжения составит три часа.27 октября четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварийного отключения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛАВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанций
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141450306_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_159b29dd64db46c04e0328556d9fca51.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуп рк "крымэнерго", феодосия, отключение электроэнергии в крыму, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
Часть Феодосии осталась без света
13 улиц Феодосии обесточены из-за аварии