Часть Феодосии осталась без света - РИА Новости Крым, 31.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251031/chast-feodosii-ostalas-bez-sveta-1150573177.html
Часть Феодосии осталась без света
Часть Феодосии осталась без света - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Часть Феодосии осталась без света
В Феодосии 13 улиц остались без электроснабжения из-за аварийного отключения, сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T12:04
2025-10-31T12:04
гуп рк "крымэнерго"
феодосия
отключение электроэнергии в крыму
жкх крыма и севастополя
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141450306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8d923a1629f1fcbc96926bf854208f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии 13 улиц остались без электроснабжения из-за аварийного отключения, сообщили в "Крымэнерго".В пресс-службе предприятия уточнили, что планируемое время восстановления электроснабжения составит три часа.27 октября четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварийного отключения.
феодосия
крым
гуп рк "крымэнерго", феодосия, отключение электроэнергии в крыму, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
Часть Феодосии осталась без света

13 улиц Феодосии обесточены из-за аварии

12:04 31.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГолуби на проводе
Голуби на проводе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии 13 улиц остались без электроснабжения из-за аварийного отключения, сообщили в "Крымэнерго".
"Улицы Челнокова, Берекет, Исметий, Лялелер, Сараймен, Сахарова, Ворун, Менгли Герая, Интернациональная, Кефе, Григоренко, Акманай, Сарыголь и прилегающие к ним улицы/переулки", – говорится в сообщении.
В пресс-службе предприятия уточнили, что планируемое время восстановления электроснабжения составит три часа.
27 октября четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварийного отключения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
В Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛА
ВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанций
 
ГУП РК "Крымэнерго"ФеодосияОтключение электроэнергии в КрымуЖКХ Крыма и СевастополяНовости КрымаКрым
 
