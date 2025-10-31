https://crimea.ria.ru/20251031/bolshe-50-tysyach-malkov-belogo-tolstolobika-vypustili-v-krymu-1150571867.html
Больше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в Крыму
Больше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в Крыму - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Больше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в Крыму
На Керченском полуострове в водохранилище выпустили больше 50 тысяч мальков белого толстолобика. Об этом сообщили в администрации Ленинского района. РИА Новости Крым, 31.10.2025
рыба, минсельхоз крыма, крым, новости крыма, ленинский район
Больше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в Крыму
В водохранилище на востоке Крыма выпустили больше 50 тысяч мальков белого толстолобика
Шпигельное название На Керченском полуострове в водохранилище выпустили больше 50 тысяч мальков белого толстолобика. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.
"В Ленинском районе выпущены десятки тысяч мальков белого толстолобика", – сказано в сообщении.
Для проведения мероприятия Крымский рыбопитомник предоставил 51 484 тысяч штуки малька.
"До конца года планируется выпуск малька белого амура", – добавили в администрации.
В этом году Крымский рыбопитомник планирует выпустить в водохранилища полуострова более 900 тысяч мальков белого амура и белого толстолобика. Зарыбление будет проходить в Симферопольское, Феодосийское, Бахчисарайское и Ленинское водохранилища, отметили специалисты республиканского минсельхоза.
"Мелиоративное зарыбление применяется в практике с 70-х годов прошлого века. Этот способ поддержания водоемов в соответствующем санитарном состоянии уже давно доказал свою высокую эффективность и экологическую безопасность", – рассказали в пресс-службе минстерства.
С 2019 года в соответствии с государственным заданием рыбопитомником проводятся мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации. За этот период в водохранилища полуострова было выпущено более 6,5 млн штук мальков.
Ранее министр сельского хозяйства Республики Денис Кратюк заявил, что на следующий год Крым хочет изменить квоты и сроки вылова рыбы
в Азово-Черноморском бассейне. В настоящее время Крыму приходится делить квоты по вылову рыбы в Азовском и Черном морях с двумя смежными активно развивающимися регионами - Херсонской и Запорожской областями.
