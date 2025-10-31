https://crimea.ria.ru/20251031/bolshe-50-tysyach-malkov-belogo-tolstolobika-vypustili-v-krymu-1150571867.html

Больше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в Крыму

Больше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в Крыму

На Керченском полуострове в водохранилище выпустили больше 50 тысяч мальков белого толстолобика. Об этом сообщили в администрации Ленинского района. РИА Новости Крым, 31.10.2025

Шпигельное название На Керченском полуострове в водохранилище выпустили больше 50 тысяч мальков белого толстолобика. Об этом сообщили в администрации Ленинского района."В Ленинском районе выпущены десятки тысяч мальков белого толстолобика", – сказано в сообщении.Для проведения мероприятия Крымский рыбопитомник предоставил 51 484 тысяч штуки малька."До конца года планируется выпуск малька белого амура", – добавили в администрации.В этом году Крымский рыбопитомник планирует выпустить в водохранилища полуострова более 900 тысяч мальков белого амура и белого толстолобика. Зарыбление будет проходить в Симферопольское, Феодосийское, Бахчисарайское и Ленинское водохранилища, отметили специалисты республиканского минсельхоза."Мелиоративное зарыбление применяется в практике с 70-х годов прошлого века. Этот способ поддержания водоемов в соответствующем санитарном состоянии уже давно доказал свою высокую эффективность и экологическую безопасность", – рассказали в пресс-службе минстерства.С 2019 года в соответствии с государственным заданием рыбопитомником проводятся мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации. За этот период в водохранилища полуострова было выпущено более 6,5 млн штук мальков.Ранее министр сельского хозяйства Республики Денис Кратюк заявил, что на следующий год Крым хочет изменить квоты и сроки вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне. В настоящее время Крыму приходится делить квоты по вылову рыбы в Азовском и Черном морях с двумя смежными активно развивающимися регионами - Херсонской и Запорожской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил увеличить количество морепродуктов на внутреннем рынкеРыбаки Севастополя и Крыма назвали основные проблемы промыслаВ Севастополе четверо мужчин пойдут под суд за незаконный вылов кефали

