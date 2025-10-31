https://crimea.ria.ru/20251031/bolshe-370-semey-prizyvnikov-poluchili-mery-sotspodderzhki-v-krymu-1150581895.html

Больше 370 семей призывников получили меры соцподдержки в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года 373 семьи военнослужащих по призыву получили ежемесячное пособие на ребенка, а также единовременную выплату беременным женам. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.Пособие на ребенка военнослужащего по призыву назначается со дня рождения ребенка до достижения им трех лет и предоставляется в фиксированном размере, ежегодно индексируется и в 2025 году составляет 18 285 рублей.Беременная жена военнослужащего по призыву может получить единовременное пособие в размере 42 665 рублей. Обратиться за его назначением можно, если срок беременности составляет не менее 180 дней, уточнили в СФР.Заявление на выплаты можно подать не позднее 6 месяцев со дня окончания службы в армии по призыву на портале Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым или в МФЦ, подчеркнули специалисты.Ранее сообщалось, что В Крыму единовременная выплата военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 800 тысяч рублей. Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 80 тысяч детей получили выплаты в СевастополеПутин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в РоссииКакая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году

