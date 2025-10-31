Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин требует повторный доклад по ДТП со "скорой" в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Бастрыкин требует повторный доклад по ДТП со "скорой" в Севастополе
Бастрыкин требует повторный доклад по ДТП со "скорой" в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Бастрыкин требует повторный доклад по ДТП со "скорой" в Севастополе
Уголовное дело по факту смертельного ДТП с машиной скорой помощи в Севастополе, которое произошло в феврале 2025 года, приняло затяжной характер, до настоящего... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T11:43
2025-10-31T11:44
дтп в крыму и севастополе
севастополь
скорая помощь
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту смертельного ДТП с машиной скорой помощи в Севастополе, которое произошло в феврале 2025 года, приняло затяжной характер, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад, сообщили в ведомстве.В феврале текущего года в Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в аварии погиб водитель "скорой" и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок. Авария произошла на перекрестке проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче.К руководителю СК РФ обратилась мама водителя скорой помощи по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.
дтп в крыму и севастополе, севастополь, скорая помощь, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости севастополя
Бастрыкин требует повторный доклад по ДТП со "скорой" в Севастополе

Бастрыкин требует повторный доклад по смертельному ДТП со "скорой" в Севастополе

11:43 31.10.2025 (обновлено: 11:44 31.10.2025)
 
© Полиция СевастополяСмертельная авария с участием скорой и легковушки в Севастополе
Смертельная авария с участием скорой и легковушки в Севастополе
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту смертельного ДТП с машиной скорой помощи в Севастополе, которое произошло в феврале 2025 года, приняло затяжной характер, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад, сообщили в ведомстве.
В феврале текущего года в Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в аварии погиб водитель "скорой" и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок. Авария произошла на перекрестке проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче.
К руководителю СК РФ обратилась мама водителя скорой помощи по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
"Уголовное дело по данному факту в Следкоме России по Республике Крым и Севастополю расследуется с февраля текущего года. Расследование приняло затяжной характер, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен", – сказано в сообщении.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.
