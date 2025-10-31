https://crimea.ria.ru/20251031/bastrykin-trebuet-povtornyy-doklad-po-dtp-so-skoroy-v-sevastopole-1150572660.html

Бастрыкин требует повторный доклад по ДТП со "скорой" в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту смертельного ДТП с машиной скорой помощи в Севастополе, которое произошло в феврале 2025 года, приняло затяжной характер, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад, сообщили в ведомстве.В феврале текущего года в Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в аварии погиб водитель "скорой" и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок. Авария произошла на перекрестке проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче.К руководителю СК РФ обратилась мама водителя скорой помощи по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с погибшей девушкой-подростком в Севастополе – дело передано в судВ Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномаркиВ жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком

