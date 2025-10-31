https://crimea.ria.ru/20251031/bastrykin-trebuet-povtornyy-doklad-po-dtp-so-skoroy-v-sevastopole-1150572660.html
Бастрыкин требует повторный доклад по ДТП со "скорой" в Севастополе
Бастрыкин требует повторный доклад по ДТП со "скорой" в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Бастрыкин требует повторный доклад по ДТП со "скорой" в Севастополе
Уголовное дело по факту смертельного ДТП с машиной скорой помощи в Севастополе, которое произошло в феврале 2025 года, приняло затяжной характер, до настоящего... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T11:43
2025-10-31T11:43
2025-10-31T11:44
дтп в крыму и севастополе
севастополь
скорая помощь
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144165368_39:0:1511:828_1920x0_80_0_0_aaa517dafe6683ca19d472e19daa214f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту смертельного ДТП с машиной скорой помощи в Севастополе, которое произошло в феврале 2025 года, приняло затяжной характер, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад, сообщили в ведомстве.В феврале текущего года в Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в аварии погиб водитель "скорой" и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок. Авария произошла на перекрестке проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче.К руководителю СК РФ обратилась мама водителя скорой помощи по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с погибшей девушкой-подростком в Севастополе – дело передано в судВ Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномаркиВ жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144165368_223:0:1327:828_1920x0_80_0_0_ec43833eff12f12bf25abcd77229b4f8.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп в крыму и севастополе, севастополь, скорая помощь, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости севастополя
Бастрыкин требует повторный доклад по ДТП со "скорой" в Севастополе
Бастрыкин требует повторный доклад по смертельному ДТП со "скорой" в Севастополе
11:43 31.10.2025 (обновлено: 11:44 31.10.2025)