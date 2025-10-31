Рейтинг@Mail.ru
Автобус насмерть сбил велосипедистку в Красногвардейском районе Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Автобус насмерть сбил велосипедистку в Красногвардейском районе Крыма
Автобус насмерть сбил велосипедистку в Красногвардейском районе Крыма
В поселке Красногвардейское автобус насмерть сбил 59-летнюю велосипедистку, сообщает МВД Крыма. РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В поселке Красногвардейское автобус насмерть сбил 59-летнюю велосипедистку, сообщает МВД Крыма.По предварительной информации, водитель автобусам марки "ПАЗ" двигался по главной дороге. На перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Советской он наехал на 59-летнюю велосипедистку, которая не уступила ему дорогу.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В прокуратуре Крыма подчеркнули, что ход проверки под контролем ведомства.Ранее сообщалось, что в Туле в результате столкновения маршрутки с трамваем погибли четыре человека, еще 20 пассажиров травмированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилейКрымчанин "накатал" себе срок на чужой машинеВ Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки
Автобус насмерть сбил велосипедистку в Красногвардейском районе Крыма

В Красногвардейском районе Крыма на перекрестке автобус насмерть сбил велосипедистку

© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОформление ДТП
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В поселке Красногвардейское автобус насмерть сбил 59-летнюю велосипедистку, сообщает МВД Крыма.
По предварительной информации, водитель автобусам марки "ПАЗ" двигался по главной дороге. На перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Советской он наехал на 59-летнюю велосипедистку, которая не уступила ему дорогу.
"В результате ДТП 59-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Автобус двигался без пассажиров", – сообщили в полиции.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В прокуратуре Крыма подчеркнули, что ход проверки под контролем ведомства.
Ранее сообщалось, что в Туле в результате столкновения маршрутки с трамваем погибли четыре человека, еще 20 пассажиров травмированы.
