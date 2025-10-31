https://crimea.ria.ru/20251031/ataka-na-orel-i-katastrofa-vsu-na-fronte-glavnoe-za-den-1150588279.html

Атака на Орел и катастрофа ВСУ на фронте: главное за день

Атака на Орел и катастрофа ВСУ на фронте: главное за день - РИА Новости Крым, 31.10.2025

Атака на Орел и катастрофа ВСУ на фронте: главное за день

ТЭЦ повреждена в Орле после атаки беспилотника. Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны. Президент России Владимир Путин подписал указ о... РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T22:33

2025-10-31T22:33

2025-10-31T18:39

главное за день

крым

в мире

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0cb379b49faccb5d5db659ed5964acef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. ТЭЦ повреждена в Орле после атаки беспилотника. Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах. Крымский мост закрывают для электромобилей и гибридных авто. Число погибших при ЧП с плавкраном в Севастополе увеличилось до трех.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ТЭЦ повреждена в Орле после атаки беспилотникаОборудование ТЭЦ повреждено в Орле после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков.Киев признает катастрофу ВСУ на фронтеЗапрет МИД Украины иностранным и украинским СМИ попасть к находящимся в "котлах" военным ВСУ является признанием катастрофы. Об этом заявили в Минобороны РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенков.Указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионахПрезидент России Владимир Путин подписал указ о выплатах и дополнительных социальных гарантиях для разработчиков робототехники и РЭБ в новых регионах, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Предоставить лицам, исполняющим должностные (служебные, трудовые) обязанности, выполняющим работы (оказывающим услуги), связанные с разработкой, модернизацией и (или) апробацией робототехнических комплексов (систем), систем связи, средств радиоэлектронного подавления, беспилотных летательных аппаратов и других технических средств, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области", - говорится в документе.Согласно документу, семьи погибших разработчиков и операторов систем РЭБ в новых регионах получат единоразовую выплату в размере пяти миллионов рублей, в случае получения ими ран и увечий выплата составит три миллиона рублей.Въезд на Крымский мост для электромобилейНа Крымском мосту с 3 ноября вводятся ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Принято решение о введении с 00:00 3 ноября 2025 года и до особого распоряжения временного ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Такие же ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начнет действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Число погибших при ЧП с плавкраном вырослоЧисло погибших в результате опрокидывания плавкрана в Севастополе увеличилось до трех. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в правоохранительных органах.ЧП произошло 27 октября в Южной бухте Севастополя. Плавучий кран опрокинулся из-за нештатной ситуации. Изначально сообщалось, что два человека погибли, травмированы более 20 человек, семь из них госпитализировали. Сейчас стало известно, что скончался еще один человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251031/svoe-delo-v-simferopole-proshla-strategicheskaya-sessiya-1150586666.html

https://crimea.ria.ru/20251031/rossiya-vyrazila-protest-yaponii-iz-za-voennykh-ucheniy-vblizi-granits-rf-1150587909.html

https://crimea.ria.ru/20251031/vystavka-ria-novosti-krym-zaschitniki-zemli-russkoy-otkrylas-v-yalte-1150583720.html

https://crimea.ria.ru/20251031/na-khersonschine-otremontirovali-20-km-veduschey-v-krym-trassy-1150587063.html

https://crimea.ria.ru/20251031/produktsiyu-krymskikh-predpriyatiy-predstavili-v-sankt-peterburge-1150583437.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, в мире, общество, новости