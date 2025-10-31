Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила Новоалександровку в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Армия России освободила Новоалександровку в Днепропетровской области
Армия России освободила Новоалександровку в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Армия России освободила Новоалександровку в Днепропетровской области
Российские войска освободили населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T13:22
2025-10-31T13:23
новости сво
россия
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области. А бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области.
россия
новости сво, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Армия России освободила Новоалександровку в Днепропетровской области

Российские войска освободили населенный пункт Новоалександровка Днепропетровской области

13:22 31.10.2025 (обновлено: 13:23 31.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новоалександровка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Накануне подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области. А бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области.
Новости СВОРоссияВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
