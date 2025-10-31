https://crimea.ria.ru/20251031/armiya-rossii-osvobodila--novoaleksandrovku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1150575775.html
Армия России освободила Новоалександровку в Днепропетровской области
Армия России освободила Новоалександровку в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Армия России освободила Новоалександровку в Днепропетровской области
Российские войска освободили населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T13:22
2025-10-31T13:22
2025-10-31T13:23
новости сво
россия
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745431_0:158:2248:1423_1920x0_80_0_0_6b190caa24ae2401186089a7848cbe44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области. А бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской областиАрмия России освободила еще три населенных пункта на Украине - МинобороныОсвобождена Бологовка в Харьковской области
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745431_0:0:1897:1423_1920x0_80_0_0_4699377f35010a2407ce2ebfaa548329.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Армия России освободила Новоалександровку в Днепропетровской области
Российские войска освободили населенный пункт Новоалександровка Днепропетровской области
13:22 31.10.2025 (обновлено: 13:23 31.10.2025)