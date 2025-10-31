https://crimea.ria.ru/20251031/armiya-rossii-osvobodila--novoaleksandrovku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1150575775.html

31.10.2025

Российские войска освободили населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области. А бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской областиАрмия России освободила еще три населенных пункта на Украине - МинобороныОсвобождена Бологовка в Харьковской области

