86-летний мужчина попал под колеса авто в Севастополе
86-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля на дороге Севастополь – Инкерман, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T18:42
2025-10-31T18:42
2025-10-31T18:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. 86-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля на дороге Севастополь – Инкерман, сообщает управление МВД по региону.В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Водитель "ВАЗа" был трезв.По факту ДТП проводится проверка.Ранее в Севастополе водитель иномарки без водительских прав наехал на человека, лежавшего на дороге. Потерпевший скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
