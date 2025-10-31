Рейтинг@Mail.ru
86-летний мужчина попал под колеса авто в Севастополе
Ситуация на дорогах Крыма
86-летний мужчина попал под колеса авто в Севастополе
86-летний мужчина попал под колеса авто в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.10.2025
86-летний мужчина попал под колеса авто в Севастополе
86-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля на дороге Севастополь – Инкерман, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. 86-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля на дороге Севастополь – Инкерман, сообщает управление МВД по региону.В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Водитель "ВАЗа" был трезв.По факту ДТП проводится проверка.Ранее в Севастополе водитель иномарки без водительских прав наехал на человека, лежавшего на дороге. Потерпевший скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе грузовик наехал на женщинуВ Симферополе 14-летняя девочка попала под колеса "ГАЗели" В Анапе водитель задавил пешехода на тротуаре и уехал
86-летний мужчина попал под колеса авто в Севастополе

В Севастополе автомобиль сбил 86-летнего пенсионера на трассе

18:42 31.10.2025 (обновлено: 18:46 31.10.2025)
 
Дорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. 86-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля на дороге Севастополь – Инкерман, сообщает управление МВД по региону.
"25-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21014" совершил наезд на 86-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неположенном месте справа налево по ходу движения автомобиля", - говорится в сообщении.
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Водитель "ВАЗа" был трезв.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в Севастополе водитель иномарки без водительских прав наехал на человека, лежавшего на дороге. Потерпевший скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
