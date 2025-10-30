https://crimea.ria.ru/20251030/zhitelya-feodosii-budut-sudit-za-sbituyu-nasmert-zhenschinu-peshekhoda-1150542961.html
Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода
В Феодосии местный житель пойдет под суд за смертельное ДТП.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии местный житель пойдет под суд за смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура Крыма.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая от полученных травм умерла. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма виновницу смертельного ДТП с пешеходом приговорили к условному сроку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномаркиСтала известна причина падения фуры с моста в СимферополеВ жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком
