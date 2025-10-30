Рейтинг@Mail.ru
Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251030/zhitelya-feodosii-budut-sudit-za-sbituyu-nasmert-zhenschinu-peshekhoda-1150542961.html
Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода
Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода
В Феодосии местный житель пойдет под суд за смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T14:16
2025-10-30T14:16
правосудие
прокуратура республики крым
феодосия
дтп в крыму и севастополе
закон и право
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150542678_0:0:1045:588_1920x0_80_0_0_a0e7394161575683a56b5b8894562e87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии местный житель пойдет под суд за смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура Крыма.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая от полученных травм умерла. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма виновницу смертельного ДТП с пешеходом приговорили к условному сроку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномаркиСтала известна причина падения фуры с моста в СимферополеВ жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150542678_284:0:1068:588_1920x0_80_0_0_0cfbb02d364cdb4ce780292fa36d8afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правосудие, прокуратура республики крым, феодосия, дтп в крыму и севастополе, закон и право, новости крыма
Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода

Жителя Феодосии будут судить за смертельное ДТП в пешеходом

14:16 30.10.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Феодосии
ДТП в Феодосии
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии местный житель пойдет под суд за смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

Авария произошла в июне этого года на улице Назукина. Управляя автомобилем Mercedes-Benz, мужчина сдавал назад и наехал на женщину 1951 года рождения, которая пересекала проезжую часть.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая от полученных травм умерла.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма виновницу смертельного ДТП с пешеходом приговорили к условному сроку.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки
Стала известна причина падения фуры с моста в Симферополе
В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком
 
ПравосудиеПрокуратура Республики КрымФеодосияДТП в Крыму и СевастополеЗакон и правоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:30В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp
14:16Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода
13:47Новости СВО: киевский режим потерял за сутки еще более 1400 боевиков
13:24Грозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий Роспотребнадзора
13:12Кремль ответил на заявление Трампа о начале ядерных испытаний
13:01Что ждет экономику Крыма в 2026 году
12:48Бюджет Крыма 2026 – какие отрасли в приоритете
12:38СК проверит информацию об инциденте в детсаду Симферополя
12:19Удары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетики
12:08ВС РФ освободили еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях
11:55В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки
11:44На дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три года
11:33Легенда футбола: 65 лет со дня рождения Марадоны
11:15В Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 году
11:02В Симферополе перекроют движение из-за упавшей с моста фуры
10:57Стала известна причина падения фуры с моста в Симферополе
10:45Вторая оборона Севастополя - хроника событий
10:27На собрания в школы родители могут ходить очно или онлайн - власти
10:02Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате
09:35200 запрещенных в России книг изъяли из библиотек ЛНР
Лента новостейМолния