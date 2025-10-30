Все больше крымчан оформляют налоговый вычет на занятия спортом

https://crimea.ria.ru/20251030/vse-bolshe-krymchan-oformlyayut-nalogovyy-vychet-na-zanyatiya-sportom-1150547335.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Все больше крымчан пользуются правом получить социальный налоговый вычет за занятия спортом и фитнесом. Эти расходы гражданина государство считает социально значимыми целями. Социальный вычет представляет собой уменьшение полученных налогоплательщиком в течение налогового периода (года) облагаемых НДФЛ доходов на сумму расходов на те или иные цели. При этом вычет не может превышать сумму уплаченного за год НДФЛ.Данные по запросу РИА Новости Крым предоставили в пресс-службе УФНС России по республике Крым.При этом в УФНС по Республике Крым уточняют, что вычет на фитнес – это социальный налоговый вычет, который можно получить по расходам на спорт, начиная с 2022 года. Важное условие: организация, которая оказывает гражданину физкультурно-оздоровительные услуги, должна быть поименована в специальном перечне, опубликованном на сайте Минспорта РФ.Аналогичный список крымских организаций, занимаясь в которых, можно получить налоговый вычет, опубликован на сайте Министерства спорта Республики Крым. В перечне указаны как индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, так и физкультурно-спортивные организации. Видов спорта, занимаясь которыми можно получить налоговый вычет, в списке масса: футбол, пилатес, плавание, бокс, дзюдо, чирлидинг, кроссфит, фигурное катание и многие другие. В том числе представлены центры лечебной физкультуры и кинезиса.Из 39 организаций, включенных в список на 2025 год, больше всего спортивных организаций представлено в крымской столице, в то же время менее крупные населенные пункты Крыма не могут похвастаться наличием учреждений, занимаясь в которых, можно получить вычет от государства за здоровый образ жизни и поддержание себя в форме.В министерстве спорта республики утверждают, что в следующем году список может быть расширен: данные уже поданы на рассмотрение в федеральном минспорта. Как только список будет одобрен федеральными властями, он, аналогично спискам з прошлые года, будет опубликован на сайте министерства спорта Крыма.В пресс-службе УФНС России по Республике Крым уточняют, что вычет можно получить при оплате услуг за себя или ребенка до 18 лет.Заявить социальный вычет через ФНС можно по окончании года, в течение которого были понесены расходы на социальные нужды. При оформлении налогового вычета вам также могут понадобиться договоры с организацией об оказании услуг, на которые были понесены заявляемые к вычету расходы. Вычет также можно получить через работодателя.На проверку всех необходимых данных налоговой отводится 30 календарных дней с даты подачи документов. После принятия решения о предоставлении вычета сумму вычета перечислят на счет в банке.В России также налоговые вычеты можно получить на лечение (кроме дорогостоящего), обучение, на добровольное личное страхование и добровольное страхование жизни, уплату взносов по добровольному пенсионному страхованию, уплату дополнительных взносов на накопительную часть пенсии и прохождение независимой оценки своей квалификации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

