ВС РФ освободили еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях

Бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщает в четверг Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области.В понедельник сообщалось, что группировка "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"

