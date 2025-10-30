https://crimea.ria.ru/20251030/vs-rf-osvobodili-esche-dva-poselka-v-zaporozhskoy-i-kharkovskoy-oblastyakh-1150539696.html
ВС РФ освободили еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях
ВС РФ освободили еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 30.10.2025
ВС РФ освободили еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях
Бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T12:08
2025-10-30T12:08
2025-10-30T12:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщает в четверг Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области.В понедельник сообщалось, что группировка "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.
ВС РФ освободили еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях
Еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях взяли под контроль ВС РФ
12:08 30.10.2025 (обновлено: 12:17 30.10.2025)