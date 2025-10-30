Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ освободили еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 30.10.2025
ВС РФ освободили еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях
ВС РФ освободили еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 30.10.2025
ВС РФ освободили еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях
Бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2025
новости сво
запорожская область
новые регионы россии
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщает в четверг Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области.В понедельник сообщалось, что группировка "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.
запорожская область
новые регионы россии
харьковская область
новости сво, запорожская область, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
ВС РФ освободили еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях

Еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях взяли под контроль ВС РФ

12:08 30.10.2025 (обновлено: 12:17 30.10.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, сообщает в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области", – проинформировали в МО РФ.
Накануне стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области.
В понедельник сообщалось, что группировка "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО
22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"
Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"
 
Новости СВОЗапорожская областьНовые регионы РоссииХарьковская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
Лента новостейМолния