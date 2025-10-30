https://crimea.ria.ru/20251030/v-sevastopole-podrostok-na-mopede-popal-pod-kolesa-inomarki-1150539491.html
В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки
В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки
17-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T11:55
2025-10-30T11:55
2025-10-30T11:55
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция севастополя
севастополь
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150539377_0:14:934:539_1920x0_80_0_0_cef06a9d769cf06a0144a344650a5b68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 17-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.По информации правоохранителей, авария произошла утром в четверг на улице Николя Музыки в районе дома №25. 67-летний водитель автомобиля Toyota на регулируемом перекрестке, поворачивая налево, не уступил дорогу мопеду "Альфа" под управлением 17-летнего водителя. Мопедист двигался по главной дороге во встречном направлении, уточнили в ГАИ.По факту дорожно-транспортного произошедшего Госавтоинспекция проводит проверку.Накануне в Севастополе также пострадала 16-летняя водитель мопеда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновнице смертельного ДТП в Крыму вынесли приговорСемь человек погибли на дорогах Крыма за неделюВ больнице с множественными травмами: в Крыму автобус наехал на мопедиста
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150539377_100:0:835:551_1920x0_80_0_0_fb1f52c2451228ed9fe75a6af33c93f2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция севастополя, севастополь, новости севастополя
В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки
В Севастополе в ДТП получил травмы 17-летний водитель мопеда