В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251030/v-sevastopole-podrostok-na-mopede-popal-pod-kolesa-inomarki-1150539491.html
В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки
В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки
17-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T11:55
2025-10-30T11:55
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция севастополя
севастополь
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 17-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.По информации правоохранителей, авария произошла утром в четверг на улице Николя Музыки в районе дома №25. 67-летний водитель автомобиля Toyota на регулируемом перекрестке, поворачивая налево, не уступил дорогу мопеду "Альфа" под управлением 17-летнего водителя. Мопедист двигался по главной дороге во встречном направлении, уточнили в ГАИ.По факту дорожно-транспортного произошедшего Госавтоинспекция проводит проверку.Накануне в Севастополе также пострадала 16-летняя водитель мопеда.
севастополь
происшествия, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция севастополя, севастополь, новости севастополя
В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки

В Севастополе в ДТП получил травмы 17-летний водитель мопеда

11:55 30.10.2025
 
© Госавтоинспекция СевастополяВ Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки
В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки
© Госавтоинспекция Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 17-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.
По информации правоохранителей, авария произошла утром в четверг на улице Николя Музыки в районе дома №25. 67-летний водитель автомобиля Toyota на регулируемом перекрестке, поворачивая налево, не уступил дорогу мопеду "Альфа" под управлением 17-летнего водителя. Мопедист двигался по главной дороге во встречном направлении, уточнили в ГАИ.
"В результате ДТП мопедист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. Оба водителя имели право управления транспортными средствами, состояние опьянения у них не установлено", - говорится в сообщении.
По факту дорожно-транспортного произошедшего Госавтоинспекция проводит проверку.
Накануне в Севастополе также пострадала 16-летняя водитель мопеда.
Ситуация на дорогах КрымаПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеГосавтоинспекция СевастополяСевастопольНовости Севастополя
 
