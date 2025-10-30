Рейтинг@Mail.ru
В Крыму возбудили дело о мошенничестве при продаже техники бойцу СВО - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В Крыму возбудили дело о мошенничестве при продаже техники бойцу СВО
В Крыму возбудили дело о мошенничестве при продаже техники бойцу СВО - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В Крыму возбудили дело о мошенничестве при продаже техники бойцу СВО
В Крыму участник специальной военной операции стал жертвой мошенников при покупке транспортной техники через интернет, сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T21:57
2025-10-30T22:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Крыму участник специальной военной операции стал жертвой мошенников при покупке транспортной техники через интернет, сообщает СК РФ.По данным ведомства, мужчина перевел продавцам часть денег, но товар так и не получил. После этого продавцы перестали отвечать на звонки. О случае стало известно после обращения общественников в соцсетях к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой помочь пострадавшему.Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления по региону Евгению Рудневу возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.Ранее в четверг сообщалось, что следователи проводят проверку по факту противоправных действий в отношении детей в одном из дошкольных учреждений Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В исправительном учреждении Ростовской области пресекли захват заложниковНа Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкойЧП с плавучим краном в Крыму: Следком сообщил обстоятельства трагедии
В Крыму возбудили дело о мошенничестве при продаже техники бойцу СВО

Бастрыкин поручил возбудить дело о мошенничестве после обмана участника СВО в Крыму

21:57 30.10.2025 (обновлено: 22:07 30.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Крыму участник специальной военной операции стал жертвой мошенников при покупке транспортной техники через интернет, сообщает СК РФ.
По данным ведомства, мужчина перевел продавцам часть денег, но товар так и не получил. После этого продавцы перестали отвечать на звонки. О случае стало известно после обращения общественников в соцсетях к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой помочь пострадавшему.
"По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка по ст.159 УК РФ (мошенничество)", – сказано в сообщении ведомства.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления по региону Евгению Рудневу возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.
Ранее в четверг сообщалось, что следователи проводят проверку по факту противоправных действий в отношении детей в одном из дошкольных учреждений Симферополя.
