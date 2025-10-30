https://crimea.ria.ru/20251030/v-krymu-vozbudili-delo-o-moshennichestve-pri-prodazhe-tekhniki-boytsu-svo-1150565867.html
В Крыму возбудили дело о мошенничестве при продаже техники бойцу СВО
В Крыму возбудили дело о мошенничестве при продаже техники бойцу СВО - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В Крыму возбудили дело о мошенничестве при продаже техники бойцу СВО
В Крыму участник специальной военной операции стал жертвой мошенников при покупке транспортной техники через интернет, сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T21:57
2025-10-30T21:57
2025-10-30T22:07
новости крыма
следком крыма и севастополя
крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
происшествия
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Крыму участник специальной военной операции стал жертвой мошенников при покупке транспортной техники через интернет, сообщает СК РФ.По данным ведомства, мужчина перевел продавцам часть денег, но товар так и не получил. После этого продавцы перестали отвечать на звонки. О случае стало известно после обращения общественников в соцсетях к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой помочь пострадавшему.Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления по региону Евгению Рудневу возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.Ранее в четверг сообщалось, что следователи проводят проверку по факту противоправных действий в отношении детей в одном из дошкольных учреждений Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В исправительном учреждении Ростовской области пресекли захват заложниковНа Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкойЧП с плавучим краном в Крыму: Следком сообщил обстоятельства трагедии
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_aee31aa1d40795ff6c740f5c108a6cde.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, следком крыма и севастополя, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, происшествия, мошенничество
В Крыму возбудили дело о мошенничестве при продаже техники бойцу СВО
Бастрыкин поручил возбудить дело о мошенничестве после обмана участника СВО в Крыму
21:57 30.10.2025 (обновлено: 22:07 30.10.2025)