В Крыму возбудили дело о мошенничестве при продаже техники бойцу СВО

В Крыму возбудили дело о мошенничестве при продаже техники бойцу СВО - РИА Новости Крым, 30.10.2025

В Крыму возбудили дело о мошенничестве при продаже техники бойцу СВО

В Крыму участник специальной военной операции стал жертвой мошенников при покупке транспортной техники через интернет, сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2025

2025-10-30T21:57

2025-10-30T21:57

2025-10-30T22:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Крыму участник специальной военной операции стал жертвой мошенников при покупке транспортной техники через интернет, сообщает СК РФ.По данным ведомства, мужчина перевел продавцам часть денег, но товар так и не получил. После этого продавцы перестали отвечать на звонки. О случае стало известно после обращения общественников в соцсетях к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой помочь пострадавшему.Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления по региону Евгению Рудневу возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.Ранее в четверг сообщалось, что следователи проводят проверку по факту противоправных действий в отношении детей в одном из дошкольных учреждений Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В исправительном учреждении Ростовской области пресекли захват заложниковНа Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкойЧП с плавучим краном в Крыму: Следком сообщил обстоятельства трагедии

